Какие машины могут исчезнуть из России в ближайшее время?

Эксперты «Прагматики» и «Рольфа» рассказали о перспективах новых брендов

Утилизационный сбор продолжит менять российский авторынок, и в первую очередь это ударит по мощным и дорогим моделям. По мнению Александра Шапринского из дилерской сети «Прагматика», их предложение начнет сокращаться, в то время как малолитражки останутся в прежних объемах.

Вообще, по его словам, под давлением могут оказаться целые бренды – те, у кого слабая дистрибуция, проблемы с локализацией или просто невнятная маркетинговая политика. Ну и, конечно, те, кто выпускает некачественные автомобили и при этом не спешит выполнять гарантийные обязательства.

Другой специалист, Николай Иванов из компании «Рольф», считает, что вопрос ухода конкретных марок пока открыт. Всё, по сути, упирается в экономику: если бренду выгодно работать в России, он останется, а если бизнес-модель перестанет складываться – тогда да, возможен уход.

Причем Иванов не исключает и обратного процесса – появления на рынке двух-трех новых игроков, а также расширения модельных рядов уже присутствующих марок.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Источник:  Автостат
0