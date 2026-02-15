#
Этот «японец» из параллельного импорта стоит в России намного дешевле «китайцев»

Дилеры возят Nissan X-Trail по параллельному импорту с ценами от 2,95 млн рублей

Несмотря на полное отсутствие официальных поставок, Nissan X-Trail продолжает появляться на российском рынке благодаря параллельному импорту из Китая. Как выяснилось, спрос на этот семейный кроссовер никуда не делся, и компании нашли способ его удовлетворить, даже с учётом новых правил расчёта утильсбора.

Самую привлекательную цену нашли во Владивостоке. Там местный импортёр готов за 2,95 миллиона рублей «под ключ» привезти новую машину. Это переднеприводная версия с турбированным бензиновым мотором 1.5 литра на 204 лошадиные силы и вариатором. В базовой комплектации Exclusive Edition автомобиль уже имеет кожаную отделку салона и руля, большой сенсорный экран мультимедиа, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз. Дополняют список камера кругового обзора, парктроники, электропривод багажника и 18-дюймовые диски.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Если сравнить с официально представленными китайскими моделями, разница становится очевидной. Chery Tiggo 8 Pro Max сопоставимого размера сейчас стоит минимум 3,305 млн рублей. Рестайлинговый Jaecoo J7 оценивается от 3,259 млн, а Haval H7, близкий по габаритам к X-Trail, начинается от 3,699 млн рублей. Получается, «серый» японец может быть на сотни тысяч дешевле.

За более высокую цену можно получить и машины с расширенными возможностями. Например, фирма из Сыктывкара предлагает за 3,3 млн рублей полноприводной гибридный X-Trail. Его силовая установка построена на двух электромоторах – переднем на 204 л.с. и заднем на 128 л.с., что в сумме даёт 213 л.с. Бензиновый турбомотор здесь не связан с колёсами и работает как генератор для подзарядки батареи.

Тот же 204-сильный кроссовер, но с классическим полным приводом, обойдётся дороже. Во Владивостоке его привезут за 3,5 млн рублей, а в Тюмени аналогичный автомобиль оценили уже в 3,9 млн. Причём гибридную полноприводную версию в Тюмени можно купить сразу из наличия - цена начинается от 3,977 млн рублей.

Предложения есть по всей стране, но цены сильно разнятся в зависимости от города. В Улан-Удэ новый гибридный X-Trail из наличия продают за 4,295 млн рублей, в Красноярске – за 4,3 млн. В Хабаровске за такую машину просят минимум 4,35 млн, а в Перми, куда привезли сразу несколько экземпляров в топовой комплектации Supreme Edition, цена достигает 4,65 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Nissan
15.02.2026 
Фото:Nissan
Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+4