Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
15 февраля
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору...
Новый электрокроссовер Subaru
15 февраля
Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера
Subaru анонсировала новый трёхрядный...
Большой юбилей: «Газону» — 70!
15 февраля
Большой юбилей: «Газону» — 70!
На Горьковском автозаводе отметили 70-летие...

Добротный японский седан дешевле Весты начали продавать в России

Седаны Mitsubishi Attrage начали продавать в России с ценами от 1,47 млн рублей

На российском рынке Mitsubishi Attrage появился как альтернатива отечественным бюджетным седанам, причём по более привлекательной цене. Компактную японскую модель, хорошо знакомую азиатским таксистам, теперь поставляют под заказ частные импортёры и специализированные компании.

Mitsubishi Attrage
Mitsubishi Attrage

Самые доступные предложения, как выяснилось, поступают из Дальнего Востока. К примеру, во Владивостоке за 1,47 миллиона рублей готовы привезти Attrage в комплектации GLX. В неё уже входит кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном и Bluetooth, круиз-контроль и литые диски. За ту же машину, но в другом цвете, та же фирма просит уже 1,6 млн.

В Екатеринбурге прямо из наличия продают три новых автомобиля, каждый – по 1,7 млн рублей. Правда, и оснащение здесь богаче: кожаный руль, подогрев сидений, камера заднего вида и датчики давления в шинах. В придачу покупатель получит резиновые коврики и комплект зимней шипованной резины.

Интерьер Mitsubishi Attrage
Интерьер Mitsubishi Attrage

Ещё один вариант есть в Новосибирске – за 1,892 млн рублей можно заказать серебристый седан в той же комплектации GLX. Получается, что разброс цен довольно большой, и итоговая стоимость сильно зависит от города продажи и конкретных опций.

Под капотом у всех привозимых Attrage стоит один и тот же двигатель – бензиновый, объёмом 1,2 литра и мощностью 80 лошадиных сил. Привод ГРМ здесь цепной, что считается более надёжным и долговечным решением. Агрегат работает в паре с вариатором, и такая связка, по данным, обеспечивает скромный расход: около 4,8-4,9 литра на сотню в смешанном цикле. Правда, есть нюанс – топливо требуется не ниже 95-го бензина.

На фоне этих предложений цены на новые отечественные седаны выглядят уже не так привлекательно. Базовая LADA Iskra с вариатором стартует от 1,497 млн, а Granta Sport – и вовсе от 1,521 млн рублей. Выходит, японский седан в минимальной конфигурации оказывается дешевле.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
15.02.2026 
Фото:Mitsubishi
