#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это могла быть Лада: как этот кроссовер чувствует себя после 100 тысяч км
16 февраля
Это могла быть Лада: как этот кроссовер чувствует себя после 100 тысяч км
«За рулем» рассказал, что происходит с...
Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах
16 февраля
Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах
Опубликован технический справочник популярных...
Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов
16 февраля
Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов
Опубликован сравнительный тест полноприводных...

Это могла быть Лада: как этот кроссовер чувствует себя после 100 тысяч км

«За рулем» рассказал, что происходит с кроссовером Bestune T77 через 5 лет

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает рынок среднеразмерных китайских кроссоверов с пробегом.

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Причина интереса проста: будучи новыми, «китайцы» последней волны вызывают почти реалистичное чувство нормального автомобиля, но что со всем этим великолепием происходит спустя несколько лет?

Эксперт подобрал несколько вариантов, которые по крайней мере до 100 тысяч км пробега не замечены в чем-то откровенно криминальном. Хотя от модели к модели нюансы, конечно, различаются настолько, что становятся определяющими.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Скажем, вот сугубо переднеприводный FAW Bestune T77, который в свое время почти превратился у нас в кроссовер Lada X-Cross 5. Длина 4525 мм, клиренс 180 мм, багажник 375 литров. Именно как FAW такие машины продавали в РФ с 2021 года. Нынешние цены на трех-пятилетки – от 1,4 млн рублей, машин с пробегами свыше 100 тысяч км пока почти нет. И почти отсутствуют экземпляры с механической коробкой.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Турбодвигатель CA4GB15TD 1.5 (160 л. с.) тянет хорошо, и блок у него чугунный. Но впрыск непосредственный, гидрокомпенсаторов нет. У нас он редок, как и вообще машины концерна FAW, а потому болячки пока не выявлены. Предполагаемый ресурс – 250 тысяч км.

Робот MF625 с двумя мокрыми сцеплениями (разработка FAW) конструктивно схож с аналогом Фольксвагена. Узел сцеплений и мехатроника – BorgWarner. Что будет с ними после 100 тысяч км – еще предстоит выяснить. Скорее всего, примерно то же, что и с аналогом.

Из плюсов отметим жирный заводской антикор со стороны днища – для китайских моделей нетипично. И достойный уровень отделки салона. Владельцы жалуются на эргономические просчеты – в частности, неудобные сиденья. А ранние машины продавали без русификации медиасистемы. По общей надежности у автомобилей FAW традиционно всё недурно, вероятно, и у T77 тоже. Вердикт: неплох, но пока мало статистики.

Ну а есть ли те «китайцы», по которым картина уже более ясна? Читаем в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
16.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestune T77

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв