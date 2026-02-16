Это могла быть Лада: как этот кроссовер чувствует себя после 100 тысяч км

«За рулем» рассказал, что происходит с кроссовером Bestune T77 через 5 лет

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает рынок среднеразмерных китайских кроссоверов с пробегом.

Причина интереса проста: будучи новыми, «китайцы» последней волны вызывают почти реалистичное чувство нормального автомобиля, но что со всем этим великолепием происходит спустя несколько лет?

Эксперт подобрал несколько вариантов, которые по крайней мере до 100 тысяч км пробега не замечены в чем-то откровенно криминальном. Хотя от модели к модели нюансы, конечно, различаются настолько, что становятся определяющими.

Скажем, вот сугубо переднеприводный FAW Bestune T77, который в свое время почти превратился у нас в кроссовер Lada X-Cross 5. Длина 4525 мм, клиренс 180 мм, багажник 375 литров. Именно как FAW такие машины продавали в РФ с 2021 года. Нынешние цены на трех-пятилетки – от 1,4 млн рублей, машин с пробегами свыше 100 тысяч км пока почти нет. И почти отсутствуют экземпляры с механической коробкой.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Турбодвигатель CA4GB15TD 1.5 (160 л. с.) тянет хорошо, и блок у него чугунный. Но впрыск непосредственный, гидрокомпенсаторов нет. У нас он редок, как и вообще машины концерна FAW, а потому болячки пока не выявлены. Предполагаемый ресурс – 250 тысяч км.

Робот MF625 с двумя мокрыми сцеплениями (разработка FAW) конструктивно схож с аналогом Фольксвагена. Узел сцеплений и мехатроника – BorgWarner. Что будет с ними после 100 тысяч км – еще предстоит выяснить. Скорее всего, примерно то же, что и с аналогом.

Из плюсов отметим жирный заводской антикор со стороны днища – для китайских моделей нетипично. И достойный уровень отделки салона. Владельцы жалуются на эргономические просчеты – в частности, неудобные сиденья. А ранние машины продавали без русификации медиасистемы. По общей надежности у автомобилей FAW традиционно всё недурно, вероятно, и у T77 тоже. Вердикт: неплох, но пока мало статистики.

