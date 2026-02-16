Рынок электромобилей в России будет бурно расти: названы причины

Экология
Продажи электромобилей в России будут активно расти, хотя и не так стремительно, как в мире. Об этом рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее оценкам, ежегодный прирост рынка составит больше 30%, а к концу десятилетия на электрокары будет приходиться уже 10-12% продаж новых легковушек.

Прогнозы и реалии мирового рынка

Если государство продолжит поддерживать отрасль и развивать сеть зарядных станций, то к началу 2030-х годов на российских дорогах могут появиться сотни тысяч таких машин. Правда, глобальные тренды куда масштабнее: по словам Уткиной, к тому же 2030 году доля EV в мировых продажах новых авто достигнет 40-50%. Рост интереса, вообще, подпитывается тремя факторами: госпрограммами, ужесточением экологических норм и постоянным совершенствованием технологий самими производителями.

Основные препятствия и как с ними справляются

Конечно, путь к массовости не быстрый. Одна из главных проблем для нашего климата – холод. При морозах за −20°C запас хода может упасть вдвое, ведь энергия тратится и на обогрев салона, и на поддержание работоспособности самой батареи. Автопроизводители, впрочем, активно работают над емкостью и морозостойкостью аккумуляторов, так что эта трудность постепенно сходит на нет. Кстати, новый отечественный электрокар Атом как раз завершил зимние испытания в Сургуте при −42°C, и серийное производство должно стартовать уже в апреле.

Экономика владения: высокая цена покупки против низких расходов

Цена – еще один барьер. Первоначальные затраты на электромобиль обычно выше, чем на машину с ДВС. Зато в долгосрочной перспективе владельцы ощутимо экономят. Зарядка, особенно ночная домашняя, обходится дешево: по словам эксперта, 100 километров пробега стоят всего 35-70 рублей.

Сервисное обслуживание тоже проще и дешевле, ведь нет двигателя внутреннего сгорания, выхлопной системы, сложной коробки передач, а значит, не нужно регулярно менять масло, свечи или фильтры. В общем-то, через несколько лет совокупная стоимость владения электрокаром оказывается ниже, несмотря на изначально высокий ценник.

О чем еще стоит помнить будущему владельцу

Есть и другие нюансы. К плюсам, помимо экономии, относят экологичность. А к минусам – пока еще долгую зарядку, недостаточно развитую инфраструктуру за пределами крупных городов и более высокие тарифы по страхованию. Причем на вторичном рынке электромобили пока менее ликвидны, и Уткина связывает это с опасениями покупателей насчет состояния батареи у подержанной машины.

