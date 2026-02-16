Рынок автосервисов в России ждет передел: гаражные мастера вытесняют официальные СТО

Александр Петров: Рынок услуг автосервиса упирается в проблему кризиса доверия

Водители все чаще отказываются от привычки менять машину каждые несколько лет и теперь делают ставку на ее долговечность, вкладывая средства в качественный и регулярный ремонт.

По словам директора департамента по работе с партнерами СТО «Uremont» Александра Петрова, рынок сервисных услуг ждет рост, но его структура станет иной.

Главная проблема современных автосервисов – недоверие клиентов. Автомобилисты, особенно молодые, не понимают, как формируется цена на ремонт и запчасти, а соцсети тиражируют истории обмана.

Количество традиционных СТО сокращается, им на смену приходят частные мастера, работающие за наличные или за оплату переводом.

Петров отметил, что сегодня «серый» сектор – это не всегда плохо: после ухода иностранных брендов именно в частные мастерские ушли лучшие мотористы и электрики. При этом официально открывать новые СТО становится сложнее из-за налоговых изменений, и рынок уходит «в тень» к гаражным умельцам. Но клиентам таких мастеров стоит помнить: экономия может обернуться отсутствием гарантий.

Цены на обслуживание уже подскочили в начале года, и дальше будут только расти вслед за стоимостью деталей. Больнее всего это ударит по владельцам машин европейских марок вроде BMW.

Кроме того, в этом году сервисы столкнутся с острейшим дефицитом автоэлектриков: сегодня таких специалистов нет в каждом третьем автосервисе, и мастера вынуждены работать на несколько точек одновременно.

