Крупный семейный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»

Интерьер Hyundai Santa Fe
16 февраля
Параллельный импорт снова открывает доступ к популярным моделям. Для тех, кто ищет просторный автомобиль, но скептически относится к китайским брендам, дилеры предлагают новый Hyundai Santa Fe пятого поколения. Его базовые версии, как выяснилось, могут стоить даже меньше, чем актуальные китайские конкуренты.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Сравнение цен выглядит довольно показательно. Например, Geely Okavango в салонах сейчас оценивается минимум в 3,9 млн рублей, а Monjaro – от 4,55 млн. Jaecoo J8, даже прошлогодний, начинается с 4,27 млн. На этом фоне предложение привезти Santa Fe за 3,86 млн рублей из Владивостока кажется выгодным вариантом.

Самый доступный вариант – это комплектация Modern с атмосферным бензиновым двигателем 2.5 литра на 194 лошадиные силы в паре с восьмиступенчатым автоматом. За эти деньги покупатель получает машину с чёрным кожаным салоном, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой, камерой кругового обзора и даже двумя люками. В список оснащения также входят проекционный дисплей, многозонный климат-контроль, электрорегулировки сидений спереди и сзади, а также обширный пакет подогревов - от руля и сидений до форсунок стеклоомывателя.

Более мощная версия с турбированным 2.0-литровым мотором на 247 сил в топовой комплектации Connoisseur Pro Max обойдётся уже дороже. Из Владивостока её готовы доставить за 4,53 млн рублей. В этом случае салон выполнен в чёрно-белой коже, второй ряд состоит из двух раздельных кресел, а среди опций значатся две беспроводные зарядки и объединённый экран для медиасистемы и приборной панели. В Подмосковье за аналогичный автомобиль просят около 4,65 млн рублей.

Большой корейский кроссовер по цене Весты — почему нет

Машины из наличия, уже растаможенные и готовые к регистрации, продаются во многих крупных городах: от Москвы и Петербурга до Казани, Краснодара, Тюмени и Иркутска. Правда, цены здесь заметно выше. За Santa Fe с 247-сильным двигателем в Краснодаре просят 5,05 млн, в Петербурге и Набережных Челнах – 5,3 млн. Гибридная версия с ДВС на 180 сил во Владивостоке оценивается в 5,2 млн рублей. Стоимость самых дорогих экземпляров в салонах доходит до 6-6,5 млн рублей.

Кстати, недавно эксперты портала TopSpeed как раз признали эту модель самым надёжным корейским автомобилем. В их рейтинге Santa Fe набрала 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества.

Лежнин Роман
Фото:Hyundai
16.02.2026 
Фото:Hyundai
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
