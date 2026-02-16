Крупный семейный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»

Hyundai Santa Fe пятого поколения возвращается в РФ с ценами от 3,86 млн рублей

Параллельный импорт снова открывает доступ к популярным моделям. Для тех, кто ищет просторный автомобиль, но скептически относится к китайским брендам, дилеры предлагают новый Hyundai Santa Fe пятого поколения. Его базовые версии, как выяснилось, могут стоить даже меньше, чем актуальные китайские конкуренты.

Hyundai Santa Fe

Сравнение цен выглядит довольно показательно. Например, Geely Okavango в салонах сейчас оценивается минимум в 3,9 млн рублей, а Monjaro – от 4,55 млн. Jaecoo J8, даже прошлогодний, начинается с 4,27 млн. На этом фоне предложение привезти Santa Fe за 3,86 млн рублей из Владивостока кажется выгодным вариантом.

Самый доступный вариант – это комплектация Modern с атмосферным бензиновым двигателем 2.5 литра на 194 лошадиные силы в паре с восьмиступенчатым автоматом. За эти деньги покупатель получает машину с чёрным кожаным салоном, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой, камерой кругового обзора и даже двумя люками. В список оснащения также входят проекционный дисплей, многозонный климат-контроль, электрорегулировки сидений спереди и сзади, а также обширный пакет подогревов - от руля и сидений до форсунок стеклоомывателя.

Более мощная версия с турбированным 2.0-литровым мотором на 247 сил в топовой комплектации Connoisseur Pro Max обойдётся уже дороже. Из Владивостока её готовы доставить за 4,53 млн рублей. В этом случае салон выполнен в чёрно-белой коже, второй ряд состоит из двух раздельных кресел, а среди опций значатся две беспроводные зарядки и объединённый экран для медиасистемы и приборной панели. В Подмосковье за аналогичный автомобиль просят около 4,65 млн рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Машины из наличия, уже растаможенные и готовые к регистрации, продаются во многих крупных городах: от Москвы и Петербурга до Казани, Краснодара, Тюмени и Иркутска. Правда, цены здесь заметно выше. За Santa Fe с 247-сильным двигателем в Краснодаре просят 5,05 млн, в Петербурге и Набережных Челнах – 5,3 млн. Гибридная версия с ДВС на 180 сил во Владивостоке оценивается в 5,2 млн рублей. Стоимость самых дорогих экземпляров в салонах доходит до 6-6,5 млн рублей.

Кстати, недавно эксперты портала TopSpeed как раз признали эту модель самым надёжным корейским автомобилем. В их рейтинге Santa Fe набрала 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества.

