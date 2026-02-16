Дефицит и рост цен: названы последствия новых правил экспорта авто из КНР для РФ

ГК «Автодом»: чем запрет ввоза новых авто под видом б/у из КНР грозит россиянам

С 1 января 2026 года Китай ввел новые ограничения на экспорт автомобилей. Под запрет фактически попала распространенная схема вывоза новых машин как подержанных – именно она обеспечивала значительную часть поставок в Россию по параллельному импорту. В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали о последствиях нововведения для российского авторынка.

По мнению экспертов компании, в краткосрочной перспективе это чревато дефицитом отдельных моделей и дальнейшим ростом цен на стоковые авто. В долгосрочной перспективе китайские автоконцерны, обеспокоенные сохранением репутации, переключают фокус на прозрачные схемы во взаимодействии с клиентами.

Сегодня стратегическим вектором становится углубление локальной кооперации: техническое партнерство, создание совместных предприятий и сборка на территории России, что позволяет адаптировать продукцию под местные условия эксплуатации и претендовать на льготные ставки утильсбора.

Текущая пауза в поставках знаменует не столько тотальное прекращение импорта, сколько переход от бессистемного заполнения рынка к упорядоченной политике продаж, где приоритет отдается интересам официальных дистрибьюторов и локальных производственных проектов.

