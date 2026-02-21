«Умный, но бесит»: почему новые автомобили все чаще злят своих владельцев

JD Power: гонка технологий в автомобилях пока проигрывает гонке за качество

Современный автомобиль превратился в настоящий компьютер на колесах: сенсорные экраны, десятки датчиков и постоянные обновления «по воздуху» должны были сделать жизнь водителей проще.

Но на деле технологии играют против человека. Свежее исследование JD Power показало (рейтинг см. по ссылке), что количество проблем с новыми машинами достигло рекордных значений, и главным виновником стали не двигатели или подвеска, а электроника.

За последний год число жалоб выросло до 204 на каждые 100 автомобилей, и львиная доля неполадок приходится на информационно-развлекательные системы.

Владельцы массово жалуются на то, что смартфоны отказываются подключаться к Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth работает с перебоями, а беспроводная зарядка греет телефон быстрее, чем пополняет его батарею. Даже обещанные производителями «улучшения» через Wi-Fi часто разочаровывают: 58% водителей заявили, что после установки обновлений не заметили никакой разницы, зато количество сбоев в работе машины выросло.

Хуже всего ситуация обстоит с гибридами, которые можно заряжать от розетки. Они лидируют по количеству проблем с огромным отрывом. Самыми же надежными «железными конями» неожиданно оказались классические бензиновые модели – они беспокоят владельцев реже всего.

Кто же делает самые надежные автомобили? С большим отрывом первое место занял Lexus с минимальным количеством жалоб, а его модель IS была признана самой безотказной. В тройку лидеров также вошли Buick и Mini. Высокие результаты показали Cadillac, Chevrolet, Subaru, Porsche, Kia, Nissan, BMW и Hyundai. Японский автопром вновь подтвердил репутацию: Toyota заняла первые места в восьми различных категориях машин, а Honda Civic, Kia Forte и Toyota Camry были отмечены как образцы надежности в своих классах.

Обратная сторона рейтинга досталась брендам, которые, несмотря на свои инновации, разочаровали владельцев. В списке аутсайдеров оказались Volkswagen, Volvo, Land Rover, Jeep, Audi, Mercedes-Benz, Infiniti, Tesla и Acura. У этих марок зафиксирован самый высокий уровень проблем, что доказывает: гонка технологий пока проигрывает гонке за качество.

Да, новые автомобили стали умнее, но раздражают владельцев больше чем когда-либо, утверждают авторы исследования.

