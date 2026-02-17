#
Почему покупка машины у иностранца грозит многотысячным штрафом

Причины внезапных штрафов ФТС – в ошибках, совершенных еще при подписании договора

Россияне все чаще получают «письма счастья» от Федеральной налоговой службы после приобретения автомобилей у иностранных граждан, отметили эксперты издания Pravda.Ru.

Сумма претензий способна шокировать даже бережливого водителя: фискалы требуют доплатить до 20-40% от стоимости сделки. Как пояснил юрист Юрий Капштык, причина внезапных штрафов кроется в ошибках, которые будущие автовладельцы совершают еще на этапе подписания договора.

Заниженная стоимость машины в документах или ошибки при растаможке – самые очевидные «красные флаги» для инспекторов.

Однако главный сюрприз может ждать тех, кто расплачивался с продавцом в долларах или евро. Наличные рубли остаются вне подозрений, а вот любые валютные переводы моментально попадают под прицел как нарушение валютного контроля. А использование криптовалюты и вовсе превращает сделку в зону высокого риска, так как такие транзакции не имеют законного статуса.

Эксперт советует обезопасить себя по максимуму: идеальным вариантом сегодня является заверение сделки у нотариуса.

Это не только фиксирует реальную сумму в национальной валюте, но и снимает подозрения в попытке обмануть государство. Особенно бдительными стоит быть покупателям премиальных авто, поскольку для них применяется особый режим налогообложения.

Если же штраф уже выставлен, не стоит паниковать: юрист рекомендует запросить в ФНС детали проверки и искать ошибку в цепочке – таможне, валютных расчетах или заниженной цене.

При наличии оснований решение можно обжаловать в административном или судебном порядке, предоставив все документы по сделке.

Прозрачность сделки сегодня становится не просто формальностью, а единственным способом сохранить и машину, и семейный бюджет.

Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
