Китайский IT-гигант запатентовал в России новые товарные знаки

Huawei зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки для автомобилей и часов

Китайский технологический гигант Huawei официально оформил права на использование своих брендов в двух новых для себя категориях товаров на российском рынке. Речь идет о регистрации товарных знаков, предназначенных для автомобилей и часов.

Сама процедура была запущена еще в прошлом году: соответствующие заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) компания направила в январе и марте 2025-го. И вот спустя почти год, в феврале 2026-го, ведомство завершило рассмотрение и вынесло положительное решение. Теперь Huawei обладает юридически защищенными обозначениями, которые можно будет наносить на транспортные средства и наручные гаджеты.

Пока это лишь бюрократический шаг, который, впрочем, многое проясняет. Фактически компания заранее «застолбила» за собой возможность вывода на российский рынок продукции под собственным именем в этих сегментах. Причем сделала это с заметным запасом по времени – реальные товары могут появиться гораздо позже. В общем-то, такая стратегия типична для крупных игроков, планирующих долгосрочную экспансию.

Ранее сообщалось, что Huawei запатентовала в РФ изображение эмблемы одного из своих автобрендов – премиального Stelato, созданного совместно с BAIC.

Логотип марки Stelato

При этом эмблема, которую можно увидеть в заявке Росстандарта, отличается от той, которую марка использует для своих продуктов – у неё нет надписи Stelato, расположенной по центру. При этом уточняется, что ранее компания подавала в Роспатент заявку на регистрацию полноценного логотипа, а также защитила права на сам товарный знак Stelato.

Stelato S9

