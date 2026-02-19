Экология
Китайский ответ Гелендвагену: Hongqi готовит брутальный внедорожник с 4 моторами

Hongqi тестирует новый внедорожник с четырьмя электродвигателями на севере Китая

Премиальный бренд Hongqi готовится бросить вызов лидерам офф-роуда. В Сети появились снимки нового флагманского внедорожника, проходящего испытания на севере Китая.

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Модель, которую уже окрестили «убийцей Гелендвагена», привлекла внимание не только рубленым дизайном, но и техническим оснащением.

В отличие от большинства рамных вездеходов, новинка получила несущий кузов, однако ее начинка способна дать фору любым конкурентам.

Инженеры оснастили автомобиль четырьмя независимыми электромоторами – по одному на каждое колесо. Такая схема в сочетании с тремя блокировками дифференциалов обещает феноменальную проходимость: на опубликованных кадрах прототип без труда выбрался из глубокого снега.

Динамика тоже будет на уровне суперкаров – разгон до 100 км займет около 4 секунд.

Внешность автомобиля подчеркивает его характер: вертикальная передняя часть с массивной решеткой радиатора и круглыми ретрофарами, угловатая линия крыши и огромные колесные арки.

Корму украсили запасным колесом на сдвижной двери. А расположенный на капоте лидар намекает на то, что «китаец» получит передовую систему автопилотирования, став одним из самых технологичных «проходимцев» на рынке.

Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Autohome
