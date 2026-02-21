#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lexus LX 2026
21 февраля
В России начались продажи люксовой версии нового Лэнд Крузера: сколько стоит?
Lexus LX 2026 года поступил в продажу в России...
Dongfeng Mage
21 февраля
Еще один бренд увеличивает количество дилеров после слухов об уходе
Компания Dongfeng откроет дилерские центры еще...
Продавцов машин со скрученным пробегом в России предложили сажать в тюрьму
21 февраля
Продавцов машин со скрученным пробегом в России предложили сажать в тюрьму
Каплан Панеш предложил ввести уголовную...

Еще один бренд увеличивает количество дилеров после слухов об уходе

Компания Dongfeng откроет дилерские центры еще в 14 российских городах

Вслед за Bestune о расширении дилерской сети заявили в российском представительстве Dongfeng.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Компания «Дунфэн Мотор Рус», являющаяся официальным импортером автомобилей Dongfeng в России, объявила о планах открытия в 2026 году новых дилерских центров в 14 российских городах: Тюмени, Кемерове, Томске, Иркутске, Красноярске, Перми, Уфе, Оренбурге, Самаре, Ярославле, Твери, Калуге, Туле и Мурманске. На данный момент сеть официальных дилеров в стране состоит из 63 автосалонов, говорится в официальном сообщении.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Российское представительство Dongfeng намерено укрепить присутствие бренда на российском рынке и делать автомобили Dongfeng ближе «и по расстоянию, и по сервису». Сейчас линейка бренда в РФ состоит из кроссоверов Mage и Huge.

Dongfeng Mage
Dongfeng Mage

Напомним, ранее и Dongfeng, и вышеупомянутая Bestune почти одновременно опровергли слухи о готовящемся уходе из России. Формально это не связанные друг с другом бренды (Bestune принадлежит FAW, а Dongfeng – Dongfeng Motor Corporation), но оба напрямую контролируются государственными структурами Китая.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Dongfeng Motor Rus
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
21.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0