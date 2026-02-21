Еще один бренд увеличивает количество дилеров после слухов об уходе
Вслед за Bestune о расширении дилерской сети заявили в российском представительстве Dongfeng.
Компания «Дунфэн Мотор Рус», являющаяся официальным импортером автомобилей Dongfeng в России, объявила о планах открытия в 2026 году новых дилерских центров в 14 российских городах: Тюмени, Кемерове, Томске, Иркутске, Красноярске, Перми, Уфе, Оренбурге, Самаре, Ярославле, Твери, Калуге, Туле и Мурманске. На данный момент сеть официальных дилеров в стране состоит из 63 автосалонов, говорится в официальном сообщении.
Российское представительство Dongfeng намерено укрепить присутствие бренда на российском рынке и делать автомобили Dongfeng ближе «и по расстоянию, и по сервису». Сейчас линейка бренда в РФ состоит из кроссоверов Mage и Huge.
Напомним, ранее и Dongfeng, и вышеупомянутая Bestune почти одновременно опровергли слухи о готовящемся уходе из России. Формально это не связанные друг с другом бренды (Bestune принадлежит FAW, а Dongfeng – Dongfeng Motor Corporation), но оба напрямую контролируются государственными структурами Китая.
