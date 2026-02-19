Авторынок немного оживится: названы последствия снижения ключевой ставки

Эксперт Коптев: Снижение ставки ЦБ до 15,5% перелома на авторынке не создаст

13 февраля Банк России понизил ключевую ставку с прежних 16 до 15,5%. До этого она также снижалась пять раз подряд. Коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев рассказал, как это повлияет на российский авторынок.

Комментарий эксперта

Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго»:

– Снижение ключевой ставки до 15,5% немного улучшит условия финансирования, но перелома на авторынке не создаст. Автокредиты и лизинг подешевеют ограниченно – в среднем на 0,5-1 пункта, оставаясь на высоких уровнях. Поэтому рассчитывать на резкий рост спроса не приходится.

Наиболее заметный эффект проявится в лизинге и корпоративных продажах. Компании, которые в 2024–2025 годах массово откладывали обновление автопарков из-за дорогого финансирования, начнут осторожно возвращаться к закупкам. В первую очередь это затронет коммерческий транспорт, такси, каршеринг, курьерские и сервисные парки.

С точки зрения цен снижение ставки не приведет к удешевлению автомобилей, считает эксперт. Рост утилизационного сбора, высокая инфляция, валютные риски и дорогая логистика продолжают давить на себестоимость. В лучшем случае рынок увидит замедление роста цен, увеличение числа акций, субсидий и специальных программ от дилеров и банков.

В итоге эффект от снижения ставки будет скорее психологическим и точечным, чем системным. Рынок немного оживится, но устойчивого роста без дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ждать не стоит, подытожил Коптев.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.