Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года

Porsche Macan возглавил топ самых надежных премиум-кроссоверов по версии WhatCar

Издание WhatCar представило свой свежий рейтинг самых безотказных машин в премиум-сегменте. Лидером списка оказался Porsche Macan первого поколения, который начали выпускать еще в 2014 году. По данным экспертов, его показатель надежности составляет впечатляющие 99% из 100 возможных.

Вообще, для автомобиля, который находится на рынке уже больше десяти лет, такой результат – серьезное достижение. Он говорит не только о качестве сборки, но и о продуманности конструкции, которая годами доказывает свою живучесть. В общем-то, именно такие модели и становятся эталонами для подержанного рынка.

Tesla Model Y оказалась на втором месте по надежности (97,1%). Поломки за два года произошли у 12% владельцев. Проблемные зоны: батарея, тормоза, подвеска.

Также в топ-3 лидеров вошел BMW X5. В рейтинге участвовали кроссоверы 2018 г. в. и новее с бензиновыми и плагин-гибридными моторами. Показатель надежности модели составил 96,2%. За последние два года с неисправностями столкнулись 14% владельцев.

Далее следуют Mercedes-Benz GLB (96%), BMW iX3 (95,5%), Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%).

