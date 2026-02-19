#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Принадлежащий Volvo и Geely бренд пообещал четыре новинки
19 февраля
Принадлежащий Volvo и Geely бренд пообещал четыре новинки
Марка Polestar анонсировала четыре новые модели...
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года
19 февраля
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года
Porsche Macan возглавил топ самых надежных...
Стала известна доля легковых автомобилей в лизинге сегодня
19 февраля
Стала известна доля легковых автомобилей в лизинге сегодня
Альфа-Лизинг: доля легковых автомобилей с...

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники 2026 года

Porsche Macan возглавил топ самых надежных премиум-кроссоверов по версии WhatCar

Издание WhatCar представило свой свежий рейтинг самых безотказных машин в премиум-сегменте. Лидером списка оказался Porsche Macan первого поколения, который начали выпускать еще в 2014 году. По данным экспертов, его показатель надежности составляет впечатляющие 99% из 100 возможных.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Вообще, для автомобиля, который находится на рынке уже больше десяти лет, такой результат – серьезное достижение. Он говорит не только о качестве сборки, но и о продуманности конструкции, которая годами доказывает свою живучесть. В общем-то, именно такие модели и становятся эталонами для подержанного рынка.

Tesla Model Y оказалась на втором месте по надежности (97,1%). Поломки за два года произошли у 12% владельцев. Проблемные зоны: батарея, тормоза, подвеска.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также в топ-3 лидеров вошел BMW X5. В рейтинге участвовали кроссоверы 2018 г. в. и новее с бензиновыми и плагин-гибридными моторами. Показатель надежности модели составил 96,2%. За последние два года с неисправностями столкнулись 14% владельцев.

Далее следуют Mercedes-Benz GLB (96%), BMW iX3 (95,5%), Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%).

Porsche Macan
Tesla Model Y
BMW X5
Mercedes-Benz GLB
BMW iX3
Mercedes-Benz GLC
Land Rover Defender
Mercedes-Benz EQA
BMW X3
Volvo XC60 PHEV

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  WhatCar
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 38
19.02.2026 
Фото:фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0