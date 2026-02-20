Ford разрабатывает футуристичный пикап: что известно о новинке

Ford разрабатывает электропикап в стиле Tesla Cybertruck с ценой от $30 тысяч

Ford официально работает над созданием нового электропикапа, дизайн которого явно навеян футуристическим стилем Tesla Cybertruck. По сути, американский автогигант решил бросить прямой вызов своему главному конкуренту на рынке электрических грузовиков.

Главным отличием новинки Ford станет наличие грузовой платформы.

Компания уже заявила, что её будущая новинка станет самым доступным предложением в этом сегменте. Целевая цена автомобиля установлена на уровне 30 тысяч долларов США.

По текущему курсу это примерно 2,3 миллиона рублей, хотя конечная стоимость для российского рынка, если пикап туда доберется, будет зависеть от множества факторов.

Разработка модели уже идёт полным ходом. Пока детали технических характеристик, название и точные сроки выхода держатся в секрете. Но сам факт подготовки такого автомобиля говорит о том, что битва за покупателя бюджетных электропикапов только начинается.

