Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Секрет чистого бака: почему дальнобойщики и одноразовые перчатки важнее громкой рекламы на АЗС
20 февраля
Секрет чистого бака: почему дальнобойщики и одноразовые перчатки важнее громкой рекламы на АЗС
Эксперты перечислили главные признаки хорошей...
Президент GWM: китайским автокомпаниям стоит поучиться у немцев и японцев
20 февраля
Президент GWM: китайским автокомпаниям стоит поучиться у немцев и японцев
Глава Great Wall Motor: Китай отстает от...
Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ
20 февраля
Раскрыта стоимость самого дорогого автомобильного госномера в РФ
Самый дорогой госномер продается в России за...

Ford разрабатывает футуристичный пикап: что известно о новинке

Ford разрабатывает электропикап в стиле Tesla Cybertruck с ценой от $30 тысяч

Ford официально работает над созданием нового электропикапа, дизайн которого явно навеян футуристическим стилем Tesla Cybertruck. По сути, американский автогигант решил бросить прямой вызов своему главному конкуренту на рынке электрических грузовиков.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Главным отличием новинки Ford станет наличие грузовой платформы.

Компания уже заявила, что её будущая новинка станет самым доступным предложением в этом сегменте. Целевая цена автомобиля установлена на уровне 30 тысяч долларов США.

По текущему курсу это примерно 2,3 миллиона рублей, хотя конечная стоимость для российского рынка, если пикап туда доберется, будет зависеть от множества факторов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Разработка модели уже идёт полным ходом. Пока детали технических характеристик, название и точные сроки выхода держатся в секрете. Но сам факт подготовки такого автомобиля говорит о том, что битва за покупателя бюджетных электропикапов только начинается.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 20
20.02.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0