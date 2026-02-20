Популярный пикап получил самую дешевую версию с полным приводом

Tesla лишила Cybertruck ряда опций ради удешевления

Компания Tesla решила сделать свой футуристический пикап доступнее, выпустив максимально упрощенную версию. По сути, это базовый вариант Cybertruck, лишенный сразу нескольких ключевых опций, которые раньше считались стандартными.

Tesla Cybertruck

Новинка обходится без пневматической подвески, которая обеспечивала регулировку клиренса и плавность хода. Заодно из салона исчезла система вентиляции кресел – в жаркую погоду это может стать ощутимым минусом. Зато цена упала весьма заметно: теперь за пикап просят 60 тысяч долларов, что примерно равно 41,5 миллионам рублей по нынешнему курсу.

Получается, эта «ободранная» модификация стоит на 20 тысяч долларов меньше, чем та начальная версия, которую Tesla предлагала покупателям ранее. Компания явно пытается расширить аудиторию за счет тех, кто готов пожертвовать комфортом ради более привлекательной цены на сам по себе неординарный автомобиль.

Интерьер Tesla Cybertruck

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube