Легендарный Дастер вернулся на российский рынок с очень приятной ценой

Renault Duster второго поколения ввозят в РФ из ОАЭ с ценами от 2,09 млн рублей

Renault Duster, некогда собиравшийся в России, теперь снова появляется у дилеров, но уже в статусе импортной модели. Машины везут из Объединённых Арабских Эмиратов, и за базовую версию в Томске просят чуть больше двух миллионов рублей.

Renault Duster
Renault Duster

Ценник выглядит особенно контрастно на фоне свежих китайских предложений. К примеру, Haval Dargo в минимальной комплектации 2024 года стоит от 2,8 млн, а прошлогодний Jetour T1 – и вовсе от 3,77 млн рублей. На этом фоне Duster за 2,09 млн кажется более доступным вариантом, хотя и лишённым многих современных опций.

Томская компания, предлагающая машину за минимальные 2 091 700 рублей, включает в стоимость льготный утильсбор. Это автомобиль второго поколения с атмосферным двигателем на 1,6 литра (114 л.с.), вариатором и передним приводом. Из оснащения – мультируль, простенький бортовой компьютер, магнитола с монохромным экраном, кондиционер и электростеклоподъёмники только спереди.

Впрочем, за дополнительные деньги можно получить гораздо больше. Дилер во Владивостоке за 2,2 млн рублей предлагает версию с кожей на руле, медиасистемой на большом сенсорном экране, полным набором электростеклоподъёмников, круиз-контролем, камерой заднего вида и кнопочным запуском двигателя. Техническая начинка при этом идентична - тот же мотор и трансмиссия.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Стоимость машины сильно зависит от города поставки. В подмосковном Реутове и Воронеже ценники составляют 2,297 и 2,3 млн рублей соответственно. В Благовещенске просят 2,35 млн, в Омске – 2,448 млн, а в Екатеринбурге – 2,499 млн рублей.

В Самаре и Перми за 2,5 и 2,55 млн рублей предлагают варианты с другой мультимедиа системой, которая уже поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Самые дорогие предложения обнаруживаются в Новосибирске (2,6 млн) и Санкт-Петербурге (2,92 млн). Все эти автомобили – второго поколения с одинаковой силовой установкой.

Источник:  Автоновости дня
Фото:Renault
21.02.2026 
