#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Benz «Baby G»
23 февраля
Самый маленький Гелендваген замечен на тестах: машину ждут серьезные изменения
Mercedes-Benz откажется от электромотора для...
Mitsuoka Ryugi
23 февраля
Интересный седан с ретро-дизайном на базе Toyota Corolla отправляется на покой
Mitsuoka прекращает выпуск ретро-седана Ryugi...
Доплата за машину из стран ЕАЭС: когда и за что могут прийти доначисления
23 февраля
Доплата за машину из стран ЕАЭС: когда и за что могут прийти доначисления
ФТС предупредила о доплате «утиля» за иномарки,...

Самый маленький Гелендваген замечен на тестах: машину ждут серьезные изменения

Mercedes-Benz откажется от электромотора для компактного внедорожника G-класса

Mercedes-Benz явно передумал насчёт силовой установки для своего будущего компактного внедорожника. Фотошпионы снова засняли на североевропейских дорогах прототип модели, которую в интернете уже окрестили «Baby G» или даже «Kinderwagen». И если раньше компания настаивала на полностью электрической версии, теперь всё выглядит иначе.

Mercedes-Benz «Baby G»
Mercedes-Benz «Baby G»

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Внешне новинка, конечно, мягче и ниже своего легендарного прототипа. Кузов получил скруглённые арки и линии остекления, а дверные петли теперь скрыты. Но при этом автомобиль не отказывается от ДНК G-класса: тут и узнаваемые расширители крыльев, и квадратный кофр для запаски на пятой двери, которая по-прежнему открывается вбок. В общем-то, получился этакий уменьшенный и слегка сглаженный портрет оригинала.

Mercedes-Benz «Baby G»
Mercedes-Benz «Baby G»

А вот под капотом, судя по всему, готовится сюрприз. Изначальные планы сделать модель исключительно электромобилем, похоже, пересмотрены. На фоне общего охлаждения рынка электрокаров и новой глобальной стратегии бренда, где из 24 запланированных на год новинок 13 будут с ДВС, инженеры, вероятно, адаптируют платформу и под бензиновые моторы. Это логичный ход, который сделает машину доступнее для рынков со слабой зарядной инфраструктурой.

Mercedes-Benz «Baby G»
Mercedes-Benz «Baby G»
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом базой для «малыша» послужит полноценная лестничная рама, а не несущий кузов, как у большинства кроссоверов. Такой подход обещает сохранить серьёзный внедорожный потенциал, что для поклонников G-класса принципиально важно. Официальный дебют модели ожидается только в 2027 году, так что у инженеров ещё есть время на доводку. Появление же бензиновых версий может серьёзно расширить аудиторию этой необычной новинки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarBuzz
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarBuzz
Количество просмотров 12
23.02.2026 
Фото:CarBuzz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3