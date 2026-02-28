#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?
28 февраля
Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?
КАМАЗ выпустил модификацию на шасси КАМАЗ-65951...
Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел
28 февраля
Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел
Эксперт рассказал об эволюции семейства...
Китай заставляет автопилоты думать, как человек: что ждет водителей в 2027 году
28 февраля
Китай заставляет автопилоты думать, как человек: что ждет водителей в 2027 году
МИТ Китая утвердил стандарты безопасности для...

Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?

КАМАЗ выпустил модификацию на шасси КАМАЗ-65951 для перевозки бетонной смеси

Главный сборочный конвейер автомобильного завода КАМАЗ выпустил новую модификацию грузовика поколения К5.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Базовой моделью послужил новый самосвал КАМАЗ-65951 – в соответствии с планами на 2026 год, на его основе создали удлиненное шасси для размещения миксеров под перевозку бетонной смеси.

«Главное отличие модификации шасси для размещения автобетоносмесителя от базовой комплектации самосвала КАМАЗ-65951 – наличие механизма отбора мощности от двигателя, который обеспечивает привод смесительного барабана», – рассказал главный специалист по перспективным тяжелым автомобилям конструкторского отдела НТЦИльшат Гимадеев.

Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?

Он добавил, что увеличенный задний свес рамы позволяет разместить надстройку для миксера объемом 12 кубометров и использовать грузовые шины, рассчитанные на высокие нагрузки. Колесная формула бетономешалки – 8х4, грузоподъемность шасси составляет 35 тонн, а в движение машину приводит дизель КАМАЗ Р6 мощностью 460 л.с.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На предприятии отмечают, что опытный образец был собран в ритме конвейера вместе с другими КАМАЗами. Вскоре он отправится на испытания в Научно-технический центр КАМАЗа, а в перспективе новая модификация должна появиться на стройках России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  КАМАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
28.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0