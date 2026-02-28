Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?

КАМАЗ выпустил модификацию на шасси КАМАЗ-65951 для перевозки бетонной смеси

Главный сборочный конвейер автомобильного завода КАМАЗ выпустил новую модификацию грузовика поколения К5.

Базовой моделью послужил новый самосвал КАМАЗ-65951 – в соответствии с планами на 2026 год, на его основе создали удлиненное шасси для размещения миксеров под перевозку бетонной смеси.

«Главное отличие модификации шасси для размещения автобетоносмесителя от базовой комплектации самосвала КАМАЗ-65951 – наличие механизма отбора мощности от двигателя, который обеспечивает привод смесительного барабана», – рассказал главный специалист по перспективным тяжелым автомобилям конструкторского отдела НТЦИльшат Гимадеев.

Он добавил, что увеличенный задний свес рамы позволяет разместить надстройку для миксера объемом 12 кубометров и использовать грузовые шины, рассчитанные на высокие нагрузки. Колесная формула бетономешалки – 8х4, грузоподъемность шасси составляет 35 тонн, а в движение машину приводит дизель КАМАЗ Р6 мощностью 460 л.с.

На предприятии отмечают, что опытный образец был собран в ритме конвейера вместе с другими КАМАЗами. Вскоре он отправится на испытания в Научно-технический центр КАМАЗа, а в перспективе новая модификация должна появиться на стройках России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

