Какие новинки готовит КАМАЗ: пять моделей уже в феврале

КАМАЗ анонсировал выпуск пяти новых моделей грузовиков серии К5 в феврале 2026 года

Производитель КАМАЗ в ближайшее время пополнит свой модельный ряд. По информации издания Motor, в феврале на конвейер встанут сразу пять новых модификаций, продолжающих линейку серии К5.

Первой новинкой станет специальное шасси с индексом 65951. Его главная особенность – удлиненный задний свес, что в реальности расширяет возможности для установки различного навесного оборудования. Причем машина получит не только усиленную раму, но и коробку отбора мощности, а также шины с повышенной грузоподъемностью. Именно на этой платформе будут собирать автомобили-миксеры для транспортировки бетона.

Еще одна разработка – среднетоннажный КАМАЗ-53251 для сферы ретейла полной массой 18 тонн. В движение такую машину приводит дизельный мотор отдачей 310 л. с., с которым работает 9-ступенчатая коробка передач.

Ближайшим родственником этой машины является шасси 63934, на базе которого будет строиться техника для противопожарных служб.

Также завод готовится заложить трехосную серию 6565: 65657 – бортовой грузовик, 65656 – седельный тягач. Такие автомобили составят конкуренцию китайской технике класса 6×4.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  Motor
