Новейшая модель КАМАЗа — технические подробности!

В Санкт-Петербурге представили российский самосвал новой модели КАМАЗ-65951

На выставке Eurasian Construction Technology в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового самосвала КАМАЗ-65951.

Машину из нового модельного ряда показывал официальный дилер КАМАЗа, компания «Север-Скан Авто». Абсолютной новинкой машина уже не является: в конце августа производитель «засветил» самосвал в числе других моделей в рамках промо-мероприятия на питерской гоночной трассе «Игора Драйв». Однако технических подробностей о модели КАМАЗ-65951 до сих пор не публиковалось.

Обновленная кабина – на четырехточечной пружинной подвеске. В комплектации – мультируль и мультимедийный центр с тачскрином 10". Под кабиной – мотор Р6 на 482 л.с. в паре с 16-ступенчатой МКП.

Известно, что новинка входит в так называемое тяжелое семейство нового поколения К5.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, машина предназначена для перевозки сыпучих строительных, промышленных, бытовых и иных грузов, пригодных для выгрузки посредством опрокидывания кузова – он вмещает 25 кубометров. Грузоподъемность КАМАЗ-65951 – до 30,7 тонн, полная масса – 50 тонн. Платформа – обогреваемая из износостойкой стали. Машина имеет четыре оси – две управляемых и две ведущих.