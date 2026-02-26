Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross – торопитесь, счет идет на дни!
Всего 3 дня осталось до окончания голосования в рамках Гран-при «За рулем»
Напомним, что в этом году в нашем голосовании за лучшие автоновинки 2025 года представлены 10 классов автомобилей. В каждом – по несколько моделей-номинантов, из которых вам нужно выбрать наиболее достойный, по вашему мнению, автомобиль.
Голосование закончится буквально со дня на день, ну а пока у каждого нашего читателя есть шанс поучаствовать в выборе лучших новинок 2025 года и стать претендентом на приз – новенькую Ладу Искру SW Cross.
Переходите в онлайн-голосование и выбирайте лучшие автомобили 2025 года во всех классах. При этом вы должны не только проголосовать, но и дать согласие на обработку персональных данных – чтобы мы смогли дозвониться до счастливчика.
Розыгрыш автомобиля пройдет в онлайн-формате 11 марта 2026 года.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
