Единственный сегмент авторынка, который рос на фоне общего падения

«Газпромбанк Автолизинг»: продажи минивэнов в РФ выросли на 13% в 2025 году

Минивэны стали единственным светлым пятном на российском автомобильном рынке в 2025 году, показав рост продаж на 13%. По данным «Газпромбанк Автолизинг», за год было реализовано 8,7 тысячи таких машин. Причем основную массу сделок обеспечили три китайские модели.

Лидеры продаж минивэнов

Абсолютным лидером стал GAC M8 с результатом в 1,6 тысячи проданных автомобилей, что на 23% больше, чем годом ранее. Его успех во многом объясняется агрессивным ценообразованием: дистрибьютор, распродавая большие запасы, сформированные на рубеже 2024-2025 годов, предлагал скидки до 1,3 миллиона рублей.

GAC M8

На втором месте – Voyah Dream (1,3 тысячи штук, хотя и с падением на 15%). К концу года его месячные продажи превысили 200 единиц, чему поспособствовал запуск локальной сборки под Липецком, дающей право на господдержку до 925 тысяч рублей. Тройку замкнул гибридный Wey 80, который разошелся тиражом в 700 экземпляров. Правда, его семикратный рост – это скорее следствие крайне низких показателей 2024 года, а не реального рыночного прорыва.

Voyah Dream

Модели, теряющие популярность

Пик популярности для некоторых премиальных моделей уже позади. Например, электрический Zeekr 009 в 2025 году нашел лишь 449 покупателей (минус 37%). Гибридный Hongqi HQ9 и вовсе продался в количестве 136 штук, просев на 42%. Эксперты связывают это с очень высокой ценой (7-8 миллионов рублей) и неясной остаточной стоимостью, что отпугивает клиентов. По их прогнозам, спрос на эти машины будет снижаться и дальше.

В топ-10 также вошли несколько моделей, чей рост обусловлен низкой базой прошлого. Самый доступный Forthing Yacht (от 3,4 млн рублей) разошелся тиражом 99 единиц, но его будущее под вопросом из-за скромных характеристик и нестабильных поставок от дистрибьютора. Denza D9, несмотря на рост продаж на 65% (71 автомобиль), столкнулась с резким подорожанием: если версии 2024 года ещё можно найти дешевле 8 миллионов, то свежие модели оценивают уже выше 9 миллионов. Экстравагантный гибрид Li Auto Mega и вовсе остается нишевым из-за заоблачного ценника от 8,2 миллиона рублей.

Зато у моделей российской сборки, по мнению аналитиков, неплохие шансы. Липецкий Evolute i-Van (69 сделок) и елабужский Sollers SP7 (33 автомобиля) могут рассчитывать на развитие благодаря конкурентным ценам в диапазоне 4,3-4,7 миллиона рублей и стабильности поставок.

Тренд на рост исчерпан

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев считает, что тренд прошлого года на рост продаж больших семейных машин почти не имеет шансов на продолжение. Из-за изменений в налоговой политике и без того не дешевые минивэны становятся для большинства покупателей еще менее доступными. По мере того как будут распроданы запасы техники, завезенной в 2024-2025 годах, объемы продаж в этом сегменте неизбежно пойдут на спад.

