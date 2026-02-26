#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
26 февраля
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
В АВТОВАЗе назвали начало 2026 года худшим за...
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
26 февраля
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
«Автостат»: в 2025 году импорт автотранспортных...
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
26 февраля
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
Костромин: АВТОВАЗ не планирует повышать цены...

Единственный сегмент авторынка, который рос на фоне общего падения

«Газпромбанк Автолизинг»: продажи минивэнов в РФ выросли на 13% в 2025 году

Минивэны стали единственным светлым пятном на российском автомобильном рынке в 2025 году, показав рост продаж на 13%. По данным «Газпромбанк Автолизинг», за год было реализовано 8,7 тысячи таких машин. Причем основную массу сделок обеспечили три китайские модели.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Лидеры продаж минивэнов

Абсолютным лидером стал GAC M8 с результатом в 1,6 тысячи проданных автомобилей, что на 23% больше, чем годом ранее. Его успех во многом объясняется агрессивным ценообразованием: дистрибьютор, распродавая большие запасы, сформированные на рубеже 2024-2025 годов, предлагал скидки до 1,3 миллиона рублей.

GAC M8
GAC M8

На втором месте – Voyah Dream (1,3 тысячи штук, хотя и с падением на 15%). К концу года его месячные продажи превысили 200 единиц, чему поспособствовал запуск локальной сборки под Липецком, дающей право на господдержку до 925 тысяч рублей. Тройку замкнул гибридный Wey 80, который разошелся тиражом в 700 экземпляров. Правда, его семикратный рост – это скорее следствие крайне низких показателей 2024 года, а не реального рыночного прорыва.

Voyah Dream
Voyah Dream

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Модели, теряющие популярность

Пик популярности для некоторых премиальных моделей уже позади. Например, электрический Zeekr 009 в 2025 году нашел лишь 449 покупателей (минус 37%). Гибридный Hongqi HQ9 и вовсе продался в количестве 136 штук, просев на 42%. Эксперты связывают это с очень высокой ценой (7-8 миллионов рублей) и неясной остаточной стоимостью, что отпугивает клиентов. По их прогнозам, спрос на эти машины будет снижаться и дальше.

В топ-10 также вошли несколько моделей, чей рост обусловлен низкой базой прошлого. Самый доступный Forthing Yacht (от 3,4 млн рублей) разошелся тиражом 99 единиц, но его будущее под вопросом из-за скромных характеристик и нестабильных поставок от дистрибьютора. Denza D9, несмотря на рост продаж на 65% (71 автомобиль), столкнулась с резким подорожанием: если версии 2024 года ещё можно найти дешевле 8 миллионов, то свежие модели оценивают уже выше 9 миллионов. Экстравагантный гибрид Li Auto Mega и вовсе остается нишевым из-за заоблачного ценника от 8,2 миллиона рублей.

Зато у моделей российской сборки, по мнению аналитиков, неплохие шансы. Липецкий Evolute i-Van (69 сделок) и елабужский Sollers SP7 (33 автомобиля) могут рассчитывать на развитие благодаря конкурентным ценам в диапазоне 4,3-4,7 миллиона рублей и стабильности поставок.

Wey 80
Zeekr 009
Hongqi HQ9
Forthing Yacht
Denza D9
Li Auto Mega
Evolute i-Van
Sollers SP7

Тренд на рост исчерпан

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев считает, что тренд прошлого года на рост продаж больших семейных машин почти не имеет шансов на продолжение. Из-за изменений в налоговой политике и без того не дешевые минивэны становятся для большинства покупателей еще менее доступными. По мере того как будут распроданы запасы техники, завезенной в 2024-2025 годах, объемы продаж в этом сегменте неизбежно пойдут на спад.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 22
26.02.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0