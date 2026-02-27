#
Стало известно, сколько автомобилей выпустил тульский завод Haval

GWM: завод Haval в Тульской области выпустил более 440 тысяч машин с 2019 года

Завод Haval в Тульской области с момента запуска в июне 2019 года произвел уже свыше 440 тысяч машин. Эти цифры привели в пресс-службе GWM в России.

Производство моделей в России

Сейчас на тульском предприятии, кстати, собирают целых шесть разных моделей. Речь идет о кроссоверах Jolion, F7 и Dargo, а также о кросс-купе F7x. Также в линейке присутствуют кроссоверы повышенной проходимости Haval H3 и H7.

Этот завод вообще был первым для GWM полноценным производством за пределами Китая. Расположен он в индустриальном парке «Узловая», где есть все: от цехов штамповки и сварки до окраски, сборки и даже отдельного производства двигателей.

Параллельно китайские автомобили собирают и в другом регионе. В феврале прошлого, 2025 года производство кроссовера Haval M6 началось на заводе «Автомобильные технологии» в Калужской области. До конца года с конвейера предприятия сошло 24,5 тысячи таких машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
27.02.2026 
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
