Владельцы китайских машин столкнулись с неожиданной проблемой

Exeed Exlantix ET и ES
27 февраля
НАПИ: цены на запчасти для китайских авто в РФ выросли на 11,5% за год

По данным Национального агентства промышленной информации, стоимость оригинальных деталей для машин из Китая продолжает уверенно ползти вверх. Причем речь идет именно о тех запчастях, которые входят в так называемую страховую корзину – те, что чаще всего требуются для ремонта после ДТП.

За последние двенадцать месяцев их цена увеличилась, в среднем, на 11,5%. Такой рост, по сути, стал новым антирекордом для российского рынка. В реальности это означает, что обслуживание и восстановление популярных китайских моделей становится заметно дороже, как для обычных автовладельцев, так и для страховых компаний.

В январе текущего года медианная стоимость набора запчастей составила 75 тыс. рублей, что на 7,7 тыс. рублей больше, чем в январе 2025 года (67,3 тыс. рублей).

Больше всего подорожали подушки безопасности – их цена выросла на 41,7%. Также заметно подросли цены на зеркала заднего вида (+28%), передние фары (+23,2%) и лобовые стекла (+20,8%).

Единственной позицией, цена на которую снизилась, оказались передние стойки амортизатора – их средняя стоимость уменьшилась на 4,8%.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  НАПИ
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | НАПИ
27.02.2026 
Фото:Depositphotos | НАПИ
