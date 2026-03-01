Nissan готовит две совершенно разные версии Pathfinder

Nissan будет выпускать Pathfinder с несущим кузовом и на новой рамной платформе

Японский автопроизводитель намерен расширить линейку внедорожников Pathfinder.

Согласно данным отраслевых источников, компания будет параллельно продавать текущую модель с несущим кузовом и новую версию на рамной конструкции. Обе модели сохранят общее название – Pathfinder.

Текущее, пятое поколение внедорожника с несущим кузовом, ориентированное на использование на дорогах общего пользования, планируют обновить в 2028 или 2029 году. Одновременно с этим в 2029 году ожидается выход рамной версии Pathfinder, которая будет построена на новой платформе вслед за моделью Xterra. Дизайн рамного SUV будет выполнен в стилистике грузового транспорта.

Nissan Pathfinder

В Nissan планируют разграничить модели по ценовым категориям и техническому оснащению. Версия с несущим кузовом останется в более доступном ценовом сегменте и получит только двигатели внутреннего сгорания.

Рамный внедорожник позиционируют как более дорогую модель: сначала он выйдет с двигателем внутреннего сгорания, а позднее получит гибридную силовую установку. Рамная версия может получить значок Pro-4X.

Параллельные продажи двух версий продлятся до тех пор, пока это будет экономически целесообразно.

В Nissan не подтвердили, но и не опровергли достоверность этой информации.

