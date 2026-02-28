#
Смешивание моторных масел от разных брендов или даже из разных линеек одного производителя – это всегда лотерея, исход которой может дорого обойтись мотору.

Об этом рассказал директор по исследованиям и разработкам «Рольф Лубрикантс Восток»Артем Чальцев. Хотя официальные инструкции всех компаний строго запрещают подобные эксперименты, на практике иногда приходится идти на компромисс.

Официальная позиция производителей смазочных материалов предельно ясна: лить в двигатель можно только масло той же марки и того же класса вязкости. Только так можно быть уверенным в стабильности пакета присадок и предсказуемом поведении жидкости в моторе.

Комментарий эксперта

Артем Чальцев , директор по исследованиям и разработкам «Рольф Лубрикантс Восток»:

Катастрофы не случится: когда можно смешивать разные моторные масла

Несмотря на жесткость формальных рекомендаций, в реальной эксплуатации бывают ситуации, когда долить «стороннюю» вязкость – меньшее зло, чем продолжать путь на низком уровне масла. В такой ситуации для двигателя серьезных последствий, как правило, ненаступает.

Допустимый сценарий – это однократная доливка масла другой вязкости, но строго в рамках одного производителя и одной серии. К примеру, если в двигателе было 5W-30, а долить пришлось 5W-40, но оба продукта – одной линейки и с гарантированно легальным происхождением. В таком случае базовые масла и пакеты присадок, скорее всего, идентичны, что сводит к минимуму риск химического конфликта и выпадения осадка.

Главное правило здесь – при первой же возможности полностью заменить масло и фильтр, вернувшись к тому продукту, который рекомендован заводом-изготовителем автомобиля. Эта «аварийная» мера не должна превращаться в постоянную практику.

Риски смешивания разных марок

Совсем другая история – смешивание продуктов разных брендов или даже разных технологических линеек одного бренда. Тут уже никто не даст гарантий, что модификаторы вязкости и присадки окажутся совместимыми. Различия в химическом составе могут привести к непредсказуемым последствиям: образованию шлама, потере стабильности масляной пленки, конфликту между присадками.

В реальности это выливается в снижение защиты от износа, ухудшение моющих свойств и изменение поведения масла при экстремальных температурах. Попытка сэкономить на правильном масле легко оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя, цена которого многократно перекрывает мнимую выгоду, подчеркнул Артем Чальцев.

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Ушакова Ирина
Фото:freepik / Drazen Zigic
28.02.2026 
Фото:freepik / Drazen Zigic
