Взять на борт: грузовые Газели получили полезную функцию
В семействах Газель Next и Газель NN появилась новая интересная надстройка на шасси.
Это рефрижераторный фургон с гидробортом, который значительно облегчает погрузку-разгрузку. Гидроборт способен поднять до 750 кг груза. При этом кузов не боится коррозии – наружная и внутренняя обшивка сэндвич-панелей выполнена из стеклопластика. Габариты кузова-фургона – 4,2 х 2,2 х 2,4 м, вместимость – 18,3 куб.м. Предусмотрена версия с уменьшенной до 50 мм толщиной термоизоляции – она вмещает на один кубометр больше.
Наружные и внутренние залицовочные уголки, также внутренняя отбортовка кузова – из алюминиевого профиля, а фурнитура – из оцинкованной стали. Задний портал и элементы основания из стальных профилей проходят катафорезное грунтование.
На полу – износостойкое пластиковое покрытие GripStar. Для надежной фиксации груза на стенках кузова есть крепежные рейки. Из дополнительных полезных функций – камера заднего вида с выводом картинки на штатную мультимедиа. Как отмечает пресс-служба Горьковского автозавода, такие машины уже освоены в производстве.
