До 2 млн рублей: названы самые дешевые кроссоверы в России

«Рольф»: Москвич 3 стал самым доступным новым кроссовером в РФ в 2026 году

Москвич 3 оказался не просто самым бюджетным новым кроссовером на российском рынке, а вообще единственной моделью в этом классе, чья цена заметно недотягивает до 2 млн рублей. Об этом сообщили в компании «Рольф».

В базовой версии этот отечественный автомобиль оценивается в 1,59 млн рублей. При этом «прайсовые» цены на Москвич 3, лишившийся в феврале всех самых дешевых комплектаций без телематической системы, начинаются от 1,95 млн рублей.

Далее следует Haval Jolion с ценой от 1,99 млн. Затем идет целая группа машин, чьи ценники перевалили за 2 миллиона: Tenet T4 (от 2,039 млн), Belgee X50 (от 2,079 млн), Changan C35 Plus (от 2,4 млн) и Tenet T7 (от 2,5 млн). Замыкает список гибрид Evolute I-Space, который с учетом господдержки обойдется минимум в 2,56 миллиона рублей.

По сути, этот рейтинг лишь подтверждает общий тренд. По итогам прошлого, 2025 года, именно кроссоверы стали лидерами продаж среди новых машин в России, захватив больше 70% рынка. Как пояснил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, SUV обходят седаны и хэтчбеки по целому ряду причин. Водителям нравятся высокая посадка, практичность и вместительность, да и выбор моделей в этом сегменте сейчас действительно огромный.

