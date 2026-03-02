АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Знакомый доступный кроссовер Skoda вернулся в Россию с очень приятной ценой

Skoda Karoq поставляется в РФ по параллельному импорту с ценой от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq снова появился в России, правда, теперь его везут по схемам параллельного импорта. Машину можно найти в наличии или заказать, причём стартовая цена в 1,7 млн рублей выглядит весьма привлекательно на фоне конкурентов.

Машины параимпорта с льготным утильсбором — полный список

Возьмём, к примеру, локализованные модели. Тот же Tenet T4 с калужской сборки, даже в прошлогодних версиях, сегодня стоит минимум 2,04 млн рублей. Белорусский Belgee X50 и вовсе просят от 2,48 млн. На этом фоне заявка в 1,7 млн за нового «Карока» от компании из Владивостока кажется более чем скромной. За эти деньги предлагают базовую комплектацию: тканево-кожаные сиденья, пластиковый руль, обогрев передних кресел и зеркал, несколько USB-портов, ключ-карту с кнопкой старта, кондиционер и камеру заднего вида с парктрониками.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Стоимость, конечно, сильно зависит от оснащения и региона поставки. Более богатая версия с кожаным рулём и двухзонным климат-контролем обойдётся уже дороже. В Красноярске за неё просят 2,07 млн, во Владивостоке – на 20 тысяч больше. Новосибирские дилеры оценивают такую машину минимум в 2,15 млн, а в Ижевске, Нижнем Новгороде или Набережных Челнах цена стартует уже с 2,49 млн рублей.

В других городах разброс тоже значительный: 2,57 млн в Самаре, 2,62 млн в Чебоксарах, 2,65 млн в Смоленске и до 2,85 млн в Перми и Воронеже. Кстати, воронежское предложение позиционируется как топовое. В него, по словам продавцов, входит полный набор: ключ-карта, электрозеркала, перфорированная кожа в салоне, цифровая приборка, камера кругового обзора, большой экран мультимедиа, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, электропривод багажника, 18-дюймовые диски и пакет электронных помощников.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq

Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Самый дорогой вариант нашли в Петербурге – почти 2,95 млн рублей. Всего на 45 тысяч дешевле машину из наличия продают в Самаре, Томске и Набережных Челнах. Вообще, китайские «Кароки» уже физически присутствуют во многих городах: Казань, Чебоксары, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Стерлитамак, Оренбург, Воронеж, Волгоград и Симферополь.

Что касается технической части, то в Китае у модели два мотора – 1,2 TSI на 116 л.с. и 1,4 TSI на 150 сил. В Россию, судя по всему, везут только более мощную 150-сильную версию. Коробка передач на всех вариантах одна – семиступенчатый робот DSG, а привод – исключительно передний.

Лежнин Роман
Фото: Skoda
02.03.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+9