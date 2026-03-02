Знакомый доступный кроссовер Skoda вернулся в Россию с очень приятной ценой

Skoda Karoq поставляется в РФ по параллельному импорту с ценой от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq снова появился в России, правда, теперь его везут по схемам параллельного импорта. Машину можно найти в наличии или заказать, причём стартовая цена в 1,7 млн рублей выглядит весьма привлекательно на фоне конкурентов.

Возьмём, к примеру, локализованные модели. Тот же Tenet T4 с калужской сборки, даже в прошлогодних версиях, сегодня стоит минимум 2,04 млн рублей. Белорусский Belgee X50 и вовсе просят от 2,48 млн. На этом фоне заявка в 1,7 млн за нового «Карока» от компании из Владивостока кажется более чем скромной. За эти деньги предлагают базовую комплектацию: тканево-кожаные сиденья, пластиковый руль, обогрев передних кресел и зеркал, несколько USB-портов, ключ-карту с кнопкой старта, кондиционер и камеру заднего вида с парктрониками.

Skoda Karoq

Стоимость, конечно, сильно зависит от оснащения и региона поставки. Более богатая версия с кожаным рулём и двухзонным климат-контролем обойдётся уже дороже. В Красноярске за неё просят 2,07 млн, во Владивостоке – на 20 тысяч больше. Новосибирские дилеры оценивают такую машину минимум в 2,15 млн, а в Ижевске, Нижнем Новгороде или Набережных Челнах цена стартует уже с 2,49 млн рублей.

В других городах разброс тоже значительный: 2,57 млн в Самаре, 2,62 млн в Чебоксарах, 2,65 млн в Смоленске и до 2,85 млн в Перми и Воронеже. Кстати, воронежское предложение позиционируется как топовое. В него, по словам продавцов, входит полный набор: ключ-карта, электрозеркала, перфорированная кожа в салоне, цифровая приборка, камера кругового обзора, большой экран мультимедиа, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, электропривод багажника, 18-дюймовые диски и пакет электронных помощников.

Интерьер Skoda Karoq

Самый дорогой вариант нашли в Петербурге – почти 2,95 млн рублей. Всего на 45 тысяч дешевле машину из наличия продают в Самаре, Томске и Набережных Челнах. Вообще, китайские «Кароки» уже физически присутствуют во многих городах: Казань, Чебоксары, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Стерлитамак, Оренбург, Воронеж, Волгоград и Симферополь.

Что касается технической части, то в Китае у модели два мотора – 1,2 TSI на 116 л.с. и 1,4 TSI на 150 сил. В Россию, судя по всему, везут только более мощную 150-сильную версию. Коробка передач на всех вариантах одна – семиступенчатый робот DSG, а привод – исключительно передний.