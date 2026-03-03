#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Врач сравнил опасность заражения ОРВИ в такси и каршеринге

Эксперт: риск заразиться ОРВИ в каршеринге ниже, чем в такси с водителем

С наступлением тепла общественный транспорт превращается в рассадник вирусов: замкнутое пространство и толкучка в часы пик становятся идеальной средой для распространения ОРВИ.

Многие думают, что, пересев в такси или каршеринг, они полностью себя обезопасят. Врач-оториноларинголог Антон Ризаев пояснил, что это лишь отчасти так.

Главный плюс такси и каршеринга перед автобусами – отсутствие скученности и возможность проветривания. Однако бдительность терять нельзя. В такси основным источником инфекции может стать сам водитель. Если он шмыгает носом, лучший выход – отменить поездку.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В крайнем случае медик советует надеть маску и не трогать лишний раз ручки и панели. А вот каршеринг интересен тем, что вы остаетесь в машине одни. Но расслабляться тоже не стоит: после предыдущего пассажира вирусы могут еще какое-то время жить на руле и кнопках.

Поэтому, прежде чем крутить баранку, врач рекомендует вооружиться антибактериальной салфеткой и тщательно протереть все, к чему придется прикасаться. И главное правило для любого транспорта – не трогать лицо грязными руками, а по окончании поездки сразу же тщательно их вымыть и обработать антисептиком.

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 58
03.03.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-2