Слухи о новой «заряженной» Celica нашли подтверждение

Прототип раллийного автомобиля Toyota Celica WRC попал на шпионские фото

Toyota вновь разожгла интерес поклонников ралли: в Сети появились снимки необычного замаскированного прототипа, – он был замечен на тестах в Португалии.

Экстравагантное двухдверное купе явно не похоже ни на одну из актуальных серийных моделей Toyota. Энтузиасты тут же заподозрили, что под камуфляжем скрывается будущая раллийная версия легендарной Celica, возвращение которой производитель уже официально подтвердил.

Интриги добавляет и тот факт, что новые правила чемпионата мира по ралли 2027 года (регламент WRC-2027) позволяют создавать уникальные кузова, лишь отдаленно напоминающие серийные машины. Это дает Toyota простор для экспериментов.

Появление прототипа совпало с демонстрацией в Японии среднемоторного концепта GR Yaris M, который оснастили новым двухлитровым турбомотором. На прямой вопрос, не является ли этот концепт предвестником Celica, представители Toyota дипломатично ушли от ответа, но опровергать догадки не стали.

Прототип новой Toyota Celica WRC

Сейчас сложно сказать, какой окажется будущая новинка. Шпионский снимок демонстрируют силуэт купе, построенный на базе шасси GR Yaris, что говорит о переднем расположении двигателя. Однако ходят упорные слухи, что «дорожная» версия может получить среднемоторную компоновку и 2,0-литровый двигатель.

Пока ясно одно: Toyota Gazoo Racing ведет разработку серьезной техники сразу в двух направлениях – для гоночных трасс и обычных дорог.

Культовая Toyota Celica выпускалась с 1970 по 2006 год. Модель постоянно обновлялась технически и визуально, а завершился ее к путь в апреле 2006-го. Почти за 36 лет своего существования Celica успела оставить заметный след и в автоспорте, регулярно появляясь на трассах раллийного чемпионата WRC.