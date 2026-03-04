Флагманская модель новой марки прошла сертификацию в РФ: подробности

Кроссовер Jeland J8 получил ОТТС для РФ

В РФ завершилась сертификация и получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на еще одну модель новой марки Jeland – кроссовер J8. Он создан в партнерстве китайской компанией Defetoo и холдингом АГР. Автомобиль станет флагманом линейки Jeland.

Под названием Jeland J8 в РФ начнут продавать Jaecoo J8 локальной сборки. По данным телеграм-канала «Автопоток», ОТТС оформлено на небольшую партию из 120 машин. Все авто оснащены 2,0-литровым мотором, роботом и полным приводом. Эти характеристики соответствуют текущей версии Jaecoo J8, доступной в РФ. Кроссовер оборудован 249-сильным мотором и 7-ступенчатым роботом.

J8 относится к классу D-SUV, его габариты 4820х1930х1710 мм, колесная база равна 2820 мм.

Новая российская марка Jeland была представлена в начале февраля.

