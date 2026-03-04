Попадает под льготный «утиль»: надежный японский кроссовер снова доступен в РФ

В России возобновили продажи кроссоверов Mitsubishi ASX по цене от ₽2,35 млн

На российский рынок через параллельный импорт снова вернулись новые кроссоверы Mitsubishi ASX первого поколения, какие продавалась у нас в стране до 2022 года, когда марка официально покинула рынок РФ.

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Речь о моделях для рынков Ближнего Востока. За счет мощности менее 160 л.с. они попадают под льготную ставку утильсбора, что теоретически делает их одними из самых доступных новых иномарок.

Цены, правда, сильно зависят от города и того, есть ли машина в наличии. Самую низкую планку в 2 346 000 рублей установил дилер из Благовещенска, предлагающий автомобиль в комплектации Instyle под заказ. За эти деньги покупатель получит кроссовер с тканевым салоном, кондиционером, медиасистемой с сенсорным экраном и 18-дюймовыми дисками. В других городах, например, в Тюмени или Воронеже, стоимость аналогичного ASX на заказ начинается уже от 2,39-2,4 млн рублей.

Если же брать машину сразу со склада, цена резко подскакивает. В Москве такой Mitsubishi ASX из наличия обойдется минимум в 2,7 млн рублей, а в Ульяновске – почти в 3 миллиона. В Тюмени, куда привезли целую партию, ценники и вовсе начинаются с 3,079 млн. Самый дорогой вариант обнаружился в Екатеринбурге: за полноприводную версию Instyle Black Edition просят 3 799 000 рублей. В Краснодаре аналогичный кроссовер с полным приводом оценили в 3,5 млн.

При всех различиях в цене и комплектации техническая начинка у всех этих машин идентична. Под капотом – один и тот же бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от выбранной версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 4066
04.03.2026 
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+18