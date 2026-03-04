Дилеры выстроились в очередь за новыми автомобилями Volga еще до старта продаж

Major и «Рольф» готовы продавать будущие машины Volga

Перезапуск легендарного отечественного бренда Volga, анонсированный на это лето, уже вызвал серьезный резонанс в профессиональной среде.

Крупнейшие дилерские холдинги России разглядели в проекте большой потенциал и готовы побороться за право продавать новинку.

В компании Major, одном из лидеров рынка, заявили о твердом намерении войти в число официальных партнеров марки. Переговоры уже перешли в активную фазу: стороны прорабатывают условия сотрудничества, и окончательное решение будет объявлено сразу после подтверждения статуса бренда.

Аналогичную позицию занял и холдинг «Рольф», где планируют официально подать заявку на рассмотрение тендерного комитета. Там подчеркивают, что видят в этом партнерстве взаимную выгоду и настроены на долгосрочную работу.

Более осторожную позицию пока занимает Favorit Motors, где ссылаются на внутренние регламенты, которые не позволяют дать мгновенный ответ. Однако общий настрой рынка говорит о высоком интересе: по информации от дилеров, будущие модели Volga уже сейчас вызывают живой отклик у покупателей.

В Major фиксируют регулярные запросы как от частных лиц, так и от корпоративных клиентов, интересующихся новинкой.

Сейчас марка ведет активное формирование дилерской сети, которая должна будет объединить около 150 центров по всей стране. На первом этапе клиентам предложат три модели: седан D-класса и два кроссовера.