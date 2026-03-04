МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые востребованные машины в РФ

«Автостат» назвал топ-3 моделей февраля: Tenet T7, Haval Jolion и Belgee X50

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги февраля на российском авторынке.

Рекомендуем
Продажи новых легковых машин увеличились на 2,5% по сравнению с февралем 2025 года, превысив отметку в 80 тысяч экземпляров.

Бессменным лидером среди брендов остается Lada (19 тыс. шт.), однако в рейтинге иностранных марок первую строчку занял Haval с показателем 10,2 тыс. проданных автомобилей. Далее следуют Tenet (8,6 тыс.), Belgee (4,69 тыс.) и Geely (4,66 тыс.). В десятку самых популярных брендов также вошли Mazda (2,7 тыс.), Changan (2,1 тыс.), Jetour (2,0 тыс.), Toyota (1,9 тыс.) и российский Solaris (1,5 тыс.).

В модельном зачете среди иномарок с большим отрывом лидирует Tenet T7 (4,6 тыс. проданных авто). Второе место у Haval Jolion (4,3 тыс.), а замыкает тройку лидеров Belgee X50 (3,5 тыс.). В пятерку также попали Tenet T4 (3,2 тыс.) и Mazda CX-5 (2,6 тыс.). 

Примечательно, что именно Mazda CX-5 показала взрывной рост продаж, увеличив объемы реализации почти в 29 раз относительно февраля прошлого года.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1564
04.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0