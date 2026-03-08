Популярный в РФ кроссовер Geely доказал надежность в суровых условиях Арктики

Кроссовер Geely EX5 EM-i успешно испытали в арктическом климате

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i успешно прошел серию испытаний в условиях Крайнего Севера, преодолев более 1000 километров без дозаправки. Тесты проводились за полярным кругом, где автомобиль столкнулся с экстремально низкими температурами, гололедом и ограниченной видимостью.

Часть проверок прошла на шведском полигоне Colmis Proving Ground – одном из самых северных тестовых центров Евразии. Инженеры оценивали целый ряд параметров, среди которых герметичность салона и сохранение тепла, эффективность работы систем отопления и терморегулирования, стабильность работы гибридной силовой установки на морозе, корректность функционирования интеллектуальных ассистентов и систем курсовой устойчивости на заснеженных и обледенелых покрытиях.

По итогам испытаний автомобиль подтвердил полное соответствие всем заявленным характеристикам. Такой подход – тесты в различных климатических зонах (от Арктики до пустынь и высокогорья) – является для Geely стандартной практикой. Это позволяет адаптировать технику под условия разных стран.

Для российского рынка, где зимы продолжительны и суровы, эти испытания особенно актуальны. В РФ Geely EX5 EM-i уже имеет в оснащении полный зимний пакет: подогрев сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Это делает модель хорошо подготовленной к реальной эксплуатации в сложных климатических условиях.

