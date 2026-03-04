Названа средняя цена автомобиля в России

«Автостат»: средняя цена нового авто в России выросла на 12% за год

В феврале 2026 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,49 млн рублей.

Как сообщает «Автостат» в ходе онлайн-конференции, это на 12% выше показателя февраля прошлого года.

При этом по сравнению с январем текущего года цена практически не изменилась, показав незначительное снижение на 0,1%.

Подержанные машины также прибавили в цене, но скромнее: их средняя стоимость составила 1,19 млн рублей, что на 2% больше, чем год назад. К январю 2026 года вторичный рынок, напротив, подешевел на 0,3%.

