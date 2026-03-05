Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Эти подержанные авто быстрее всего продаются в России

Kia, Chery и Lada возглавили топ-10 самых востребованных авто с пробегом в РФ

Автомобили с пробегом, которые сейчас уходят с рук быстрее остальных, в основном корейские, китайские и отечественные. Аналитики «Авито Авто» выяснили, что абсолютным рекордсменом по скорости продаж среди машин не старше десяти лет стал кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line. Его, по их подсчетам, покупали на 41% оперативнее, чем среднестатистическое подержанное авто.

Рекомендуем
Чем автопроизводители хотят вас подкупить — на примере новинок этой весны

Вслед за лидером в топ-3 вошли китайский Chery Tiggo 7 Pro и наша Lada Vesta. В первую десятку самых ликвидных моделей попали еще Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Hyundai Solaris – все они продавались примерно на 35% быстрее среднего показателя. Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, Lada Granta и Omoda C5 находят новых хозяев чуть медленнее, но все равно примерно на треть быстрее рынка.

Популярные марки на вторичном рынке

Если смотреть по маркам в целом, то в начале 2026 года самыми ходовыми на вторичке стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Как пояснил коммерческий директор «Авто. ру» Даниил Шкурыгин, стабильный спрос на них во многом объясняется тем самым удачным балансом цены и качества, который ищет большинство покупателей. Кстати, средний ценник на подержанную машину сейчас колеблется в районе 1.4-1.9 миллиона рублей – точная цифра зависит от площадки и способа расчета.

Какие модели сильнее всего подешевели

При этом некоторые популярные модели за январь заметно потеряли в стоимости. По информации от Шкурыгина, сильнее всего подешевели компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также минивэн Mercedes-Benz V-Class. Цена на последний, по данным «Авто. ру», рухнула на 20.2%, и теперь он в среднем стоит 8.9 млн рублей. Chery Tiggo 4 подешевел почти так же, на 19.9%, до примерно 1.2 млн. А премиальный Exeed LX потерял 19.4% стоимости, опустившись до 1.8 млн рублей.

В список лидеров падения цен также попали Haval Jolion (минус 17.8%), Mercedes-Benz S-Class (минус 15.9%), Range Rover (минус 15%), Exeed TXL (минус 14.6%), Cadillac Escalade (минус 14.3%), Kia Rio (минус 14.1%) и Geely Coolray (минус 14%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

Ушакова Ирина
05.03.2026 
