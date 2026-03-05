Эти подержанные авто быстрее всего продаются в России

Kia, Chery и Lada возглавили топ-10 самых востребованных авто с пробегом в РФ

Автомобили с пробегом, которые сейчас уходят с рук быстрее остальных, в основном корейские, китайские и отечественные. Аналитики «Авито Авто» выяснили, что абсолютным рекордсменом по скорости продаж среди машин не старше десяти лет стал кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line. Его, по их подсчетам, покупали на 41% оперативнее, чем среднестатистическое подержанное авто.

Вслед за лидером в топ-3 вошли китайский Chery Tiggo 7 Pro и наша Lada Vesta. В первую десятку самых ликвидных моделей попали еще Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Hyundai Solaris – все они продавались примерно на 35% быстрее среднего показателя. Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, Lada Granta и Omoda C5 находят новых хозяев чуть медленнее, но все равно примерно на треть быстрее рынка.

Популярные марки на вторичном рынке

Если смотреть по маркам в целом, то в начале 2026 года самыми ходовыми на вторичке стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Как пояснил коммерческий директор «Авто. ру» Даниил Шкурыгин, стабильный спрос на них во многом объясняется тем самым удачным балансом цены и качества, который ищет большинство покупателей. Кстати, средний ценник на подержанную машину сейчас колеблется в районе 1.4-1.9 миллиона рублей – точная цифра зависит от площадки и способа расчета.

Какие модели сильнее всего подешевели

При этом некоторые популярные модели за январь заметно потеряли в стоимости. По информации от Шкурыгина, сильнее всего подешевели компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также минивэн Mercedes-Benz V-Class. Цена на последний, по данным «Авто. ру», рухнула на 20.2%, и теперь он в среднем стоит 8.9 млн рублей. Chery Tiggo 4 подешевел почти так же, на 19.9%, до примерно 1.2 млн. А премиальный Exeed LX потерял 19.4% стоимости, опустившись до 1.8 млн рублей.

В список лидеров падения цен также попали Haval Jolion (минус 17.8%), Mercedes-Benz S-Class (минус 15.9%), Range Rover (минус 15%), Exeed TXL (минус 14.6%), Cadillac Escalade (минус 14.3%), Kia Rio (минус 14.1%) и Geely Coolray (минус 14%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.