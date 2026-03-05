Эти три машины больше всего подешевели в феврале

«Авто.ру Бизнес»: Lada Aura вошла в топ-3 самых подешевевших авто в РФ в феврале

Средняя цена на новые автомобили отечественного производства в феврале впервые за долгое время побила психологическую отметку в 2 млн рублей, опустившись до 1,99 млн. Такие данные приводит сервис «Авто.ру Бизнес». При этом у машин китайских брендов стоимость, наоборот, застыла на прежнем уровне – 3,94 млн рублей за штуку.

Кстати, предложения на рынке тоже меняется по-разному. Российских машин стало больше на 7%, а китайских – всего на 1%. Это косвенно говорит о том, откуда взялось общее удешевление.

Самые заметные скидки в последний месяц зимы зафиксировали у трех конкретных моделей. Длинная версия седана Lada Auraподешевела, в среднем, на 4%, и теперь ее можно найти за 2,44 млн рублей. За ним следуют два «китайца»: большой гибридный внедорожник Zeekr 9X и кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Оба потеряли в цене по 3%, опустившись до 13,11 млн и 2,96 млн рублей соответственно.

Цены по регионам

Больше чем в десяти регионах страны новые машины, в целом, стали дешевле. Абсолютным лидером по снижению снова оказалась Саратовская область, где средний чек упал сразу на 10% – до 3,03 млн рублей. Вообще, в целом по стране рост цен, где он был, оказался довольно скромным.

Следом за Саратовской идут Воронежская и Нижегородская области. Там автомобили подешевели на 6% и 5%, а их средняя стоимость составила 2,9 млн и 2,49 млн рублей.

С другой стороны, в некоторых субъектах цены все же пошли вверх. Сильнее всего они выросли в Тверской области – на 5,3%, до 2,26 млн рублей. В тройку «лидеров» по подорожанию также вошли Краснодарский край (+4,6%, до 2,77 млн) и Ярославская область (+3,5%, до 1,87 млн).

