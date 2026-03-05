МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Немецкий дилер попал в тюрьму за поставки автомобилей в Россию

Дилер из Германии получил шесть лет тюрьмы за поставку машин в РФ на €20 млн

Немецкая таможня сообщила о вынесении приговора автодилеру из города Мильтенберг. Андреаса М. отправили за решетку на шесть лет за организацию поставок автомобилей класса люкс в Россию, что прямо нарушает действующие европейские санкции. Его помощница, Инна В., получила условный срок – два года.

Рекомендуем
Чем автопроизводители хотят вас подкупить — на примере новинок этой весны

По данным ведомства, эта схема позволила переправить через границу 111 машин общей стоимостью примерно 20 млн евро. Причем клиентами бизнесмена, по информации таможни, выступали российские государственные органы и компании с госучастием. Более того, у пары были далеко идущие планы: они намеревались продать еще около 400 автомобилей почти на 40 млн евро, используя прямые контакты с фирмами в России.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил экспорт в Россию новых и подержанных машин с двигателем объемом свыше 1,9 литра, гибридов, электромобилей и любых авто дороже 50 тысяч евро. Формально немецкие автогиганты прекратили официальные поставки и сборку в России в 2022 году. Однако на деле модели этих марок до сих пор попадают в страну через параллельный импорт, причем некоторые дилеры, как уверяют, везут технику прямо из Германии.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  таможня Германии
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 272
05.03.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0