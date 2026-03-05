Немецкий дилер попал в тюрьму за поставки автомобилей в Россию

Дилер из Германии получил шесть лет тюрьмы за поставку машин в РФ на €20 млн

Немецкая таможня сообщила о вынесении приговора автодилеру из города Мильтенберг. Андреаса М. отправили за решетку на шесть лет за организацию поставок автомобилей класса люкс в Россию, что прямо нарушает действующие европейские санкции. Его помощница, Инна В., получила условный срок – два года.

По данным ведомства, эта схема позволила переправить через границу 111 машин общей стоимостью примерно 20 млн евро. Причем клиентами бизнесмена, по информации таможни, выступали российские государственные органы и компании с госучастием. Более того, у пары были далеко идущие планы: они намеревались продать еще около 400 автомобилей почти на 40 млн евро, используя прямые контакты с фирмами в России.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил экспорт в Россию новых и подержанных машин с двигателем объемом свыше 1,9 литра, гибридов, электромобилей и любых авто дороже 50 тысяч евро. Формально немецкие автогиганты прекратили официальные поставки и сборку в России в 2022 году. Однако на деле модели этих марок до сих пор попадают в страну через параллельный импорт, причем некоторые дилеры, как уверяют, везут технику прямо из Германии.

