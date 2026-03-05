АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
«Дорогие и непопулярные модели»: в НСТ раскритиковали новый перечень машин для такси

НСТ: Минпромторг добавил дорогие модели в новый список машин для такси

Минпромторг актуализировал список автомобилей, разрешенных для работы в такси , однако в отрасли нововведения встретили скептически. Исполнительный директор «Национального совета такси» (НСТ) Наталия Лозинская заявила, что расширение перечняпроизошло за счет моделей, которые не пользуются спросом у перевозчиков.

По ее словам, в список добавили электромобиль, два кроссовера стоимостью от 2,5 млн рублей и фургон.

«Кроссоверы дороги для перевозчиков, особенно с учетом обслуживания и содержания. А фургоны хоть и встречаются в такси, но далеко не самые востребованные у пассажиров модели», – пояснила Лозинская.

В НСТ рассчитывают, что в ближайшее время в перечень войдут более популярные у таксопарков бренды: Haval, Tenet, а также модели «Автотора» (Kaiyi, BAIC и SWM). Представитель отрасли подчеркнула, что значительная часть парка такси сегодня не соответствует требованиям локализации и постепенно выбывает. Заменять их придется новыми автомобилями, но в условиях высокой ключевой ставки и инфляции перевозчикам необходима финансовая поддержка.

Напомним, накануне Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей, соответствующих закону о локализации такси (действует с 1 марта 2026 года). В него вошли модели Lada, Sollers, Evolute, Voyah, Москвич и UMO. Из предыдущей версии списка исключили УАЗы, а также Evolute i-Jet и i-Pro.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
05.03.2026 
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
