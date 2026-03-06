#
Если слышите такой звук из-под капота, пора действовать

Авто Mail напомнил, как выявить необходимость срочной замены ремня ГРМ

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) всегда несет неприятные последствия, а в некоторых двигателях – катастрофические.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ: основные признаки

Поэтому коллеги из Авто Mail сочли нужным напомнить, когда нужно менять эту важную деталь и как своевременно распознать, что ремень ГРМ нуждается в срочной замене. Один из способов, который они приводят и которым должен владеть каждый автомобилист, – это определение на слух. Ведь иногда этот расходник может «кончиться» раньше плановой замены – и тут вам в буквальном смысле следует держать ухо востро.

Так выглядит ремень ГРМ, будучи новым. Если заметили странные звуки, снимайте защитный кожух – скорее всего, картина будет другой
Прислушивайтесь к тому, как работает двигатель. Если в районе защитного кожуха ремня ГРМ появились цикличные шумы, меняющие частоту с оборотами двигателя, это тревожный сигнал. Кстати, похожие звуки могут исходить и от неисправных «соседей», подшипников натяжных роликов или помпы.

В любом случае, шарканье, клацанье и щелчки – это веский повод снять защитный кожух и взглянуть на ремень, ведь вполне вероятно, что именно его размахрившиеся фрагменты и стегают по внутренней части кожуха. В таком случае, езжайте на срочную замену ремня, советует эксперт.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / senivpetro
06.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
