Назван лучший дизельный двигатель 2026 года

Двигатель AGCO Power Core80 признан лучшим дизельным мотором 2026 года

Дизельный двигатель AGCO Power Core80, который делают в Финляндии, получил главную награду престижного конкурса Diesel Engine of the Year 2026 года. Эта премия, которую вручают уже больше двух десятилетий, считается одной из самых весомых в мире грузовой техники и моторостроения.

Diesel Engine of the Year 2026
Diesel Engine of the Year 2026

По словам главного редактора журнала Powertrain International Фабио Буттури, силовой агрегат Core80 стал воплощением передовых инженерных решений. Речь о 6-цилиндровом 8-литровом дизеле, чья максимальная мощность достигает 338 лошадиных сил. Причем он способен работать не только на обычной солярке, но и на биодизеле с другими альтернативными видами топлива.

Конструкторы оснастили его турбокомпрессором с изменяемой геометрией и использовали стальные поршни. В реальности это означает повышенную надёжность и эффективность в самых разных, подчас тяжёлых, условиях работы. Двигатель создан специально для сельскохозяйственной и специальной техники, а производится он на финском заводе совместно с брендом Fendt.

Любопытно, что в прошлом году победу в этой же номинации праздновал корейский агрегат от компании Hyundai. Так что титул лучшего дизеля мира перекочевал из Азии в Европу.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:agcopower.com
06.03.2026 
Фото:agcopower.com
