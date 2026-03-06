Как проверить, не отзывают ли ваше авто из-за опасных дефектов

Автоэксперт Егор Васильев развеял мифы об отзывных кампаниях

В беседе с Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев развеял мифы об отзывных кампаниях и объяснил, как не пропустить момент, когда машина может стать смертельно опасной.

Вопреки распространенному мнению, в 90% случаев визит к дилеру по отзывной программе мало отличается от обычного ТО.

Как правило, речь идет о замене мелких крепежей, прокладок или перепрошивке «мозгов» автомобиля.

Однако, по словам Васильева, иногда ситуация принимает куда более серьезный оборот: если дефект критический и не подлежит ремонту, концерн даже может просто выкупить авто. Например, у электрических автомобилей компании Jaguar была ситуация, когда некоторые модели просто выкупались у владельцев, а машины отправлялись на утилизацию.

Еще громкий пример масштабной отзывной кампании, связанной с безопасностью: крах компании Takata, чьи подушки-убийцы заставили автогигантов по всему миру массово менять комплектующие, чтобы спасти жизни водителей.

Узнать, не числится ли ваш железный конь в «черном списке», проще простого. Ждать письма от производителя не обязательно: проверить судьбу автомобиля можно самостоятельно за пару минут на портале Росстандарта, где публикуются все актуальные данные по отзывным кампаниям в России.