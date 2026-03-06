#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
6 марта
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени...
Интерьер Omoda C5
6 марта
Новый Omoda C5 в России: комплектации и цены
Обновленный Omoda С5 уже поступает к дилерам по...
Volkswagen Lavida XR
6 марта
Попадает под льготный «утиль»: автомобиль надежной марки с АКП вышел в продажу
В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida...

Как проверить, не отзывают ли ваше авто из-за опасных дефектов

Автоэксперт Егор Васильев развеял мифы об отзывных кампаниях

В беседе с Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев развеял мифы об отзывных кампаниях и объяснил, как не пропустить момент, когда машина может стать смертельно опасной.

Рекомендуем
Может загореться: самый популярный и дешевый седан Kia отзывают в РФ

Вопреки распространенному мнению, в 90% случаев визит к дилеру по отзывной программе мало отличается от обычного ТО.

Как правило, речь идет о замене мелких крепежей, прокладок или перепрошивке «мозгов» автомобиля.

Однако, по словам Васильева, иногда ситуация принимает куда более серьезный оборот: если дефект критический и не подлежит ремонту, концерн даже может просто выкупить авто. Например, у электрических автомобилей компании Jaguar была ситуация, когда некоторые модели просто выкупались у владельцев, а машины отправлялись на утилизацию.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Новый бесплатный сервис: отзывные кампании по каждой машине

Еще громкий пример масштабной отзывной кампании, связанной с безопасностью: крах компании Takata, чьи подушки-убийцы заставили автогигантов по всему миру массово менять комплектующие, чтобы спасти жизни водителей.

Узнать, не числится ли ваш железный конь в «черном списке», проще простого. Ждать письма от производителя не обязательно: проверить судьбу автомобиля можно самостоятельно за пару минут на портале Росстандарта, где публикуются все актуальные данные по отзывным кампаниям в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
06.03.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0