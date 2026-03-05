Может загореться: самый популярный и дешевый седан Kia отзывают в РФ

Марка Kia отзывает в России 33 тыс. седанов Rio из-за риска возгорания

Kia Rio – один из самых продаваемых в России седанов – стал объектом масштабной отзывной кампании. Официальный импортер, ООО «Киа Россия и СНГ», планирует бесплатно устранить опасный дефект на более чем 33 тысячах автомобилей, реализованных в период с 2011 по 2018 гг. .

Чем автопроизводители хотят вас подкупить — на примере новинок этой весны

Проблема, по данным Росстандарта, кроется в блоке предохранителей, где может произойти короткое замыкание. Это, в свою очередь, создает реальный риск возгорания. На деле, чтобы обезопасить машину, дилеры заменят мультипредохранитель в гидроэлектронном блоке управления HECU и наклеят правильный стикер на крышку блока. Всю работу сделают за счет компании.

Владельцам начнут звонить или пришлют письма с приглашением в любой удобный дилерский центр Kia. Хотя можно и не ждать уведомления. Проверить, касается ли отзыв именно вашего авто, легко по VIN-номеру на сайте Росстандарта, у дилера или даже через специальный сервис на «Авто. ру». Если машина в списке, стоит самому позвонить в сервис и договориться о времени визита.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

Источник:  Росстандарт
Ушакова Ирина
Фото:Kia
05.03.2026 
Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.
-2