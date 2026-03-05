Может загореться: самый популярный и дешевый седан Kia отзывают в РФ

Марка Kia отзывает в России 33 тыс. седанов Rio из-за риска возгорания

Kia Rio – один из самых продаваемых в России седанов – стал объектом масштабной отзывной кампании. Официальный импортер, ООО «Киа Россия и СНГ», планирует бесплатно устранить опасный дефект на более чем 33 тысячах автомобилей, реализованных в период с 2011 по 2018 гг. .

Проблема, по данным Росстандарта, кроется в блоке предохранителей, где может произойти короткое замыкание. Это, в свою очередь, создает реальный риск возгорания. На деле, чтобы обезопасить машину, дилеры заменят мультипредохранитель в гидроэлектронном блоке управления HECU и наклеят правильный стикер на крышку блока. Всю работу сделают за счет компании.

Владельцам начнут звонить или пришлют письма с приглашением в любой удобный дилерский центр Kia. Хотя можно и не ждать уведомления. Проверить, касается ли отзыв именно вашего авто, легко по VIN-номеру на сайте Росстандарта, у дилера или даже через специальный сервис на «Авто. ру». Если машина в списке, стоит самому позвонить в сервис и договориться о времени визита.

