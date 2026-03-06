#
Россияне бросились скупать «японок» и «китайцев»: импорт подержанных авто бьет рекорды

Сергей Целиков: импорт автомобилей с пробегом в январе-феврале вырос на 31%

Согласно статистике, опубликованной гендиректором «Автостата» Сергеем Целиковым, всего за январь и февраль текущего года таможню прошли 49,7 тысячи легковых автомобилей (+31% год к году), уже побывавших в эксплуатации.

Главным бенефициаром этого всплеска стала Япония: оттуда родом больше половины всего потока – 28,1 тыс. машин, что на 39% превышает прошлогодние показатели. Однако настоящий фурор произвели автомобили из Китая: их ввезли 13 тысяч штук, а рост относительно аналогичного периода 2025 года составил 164%.

Примечательно, что рынок резко изменил свои предпочтения после декабрьских нововведений. Основной упор теперь делается на машины скромной мощности – до 160 л.с. На них пришлось практически 95% всего импорта, что моментально отразилось на географии поставок и популярности брендов. Так, Южная Корея, напротив, потеряла позиции: оттуда приехало всего 3,8 тысячи машин, что почти вдвое меньше, чем год назад.

В модельном ряду тоже произошли перестановки. Привычный лидер Toyota пока удерживает первенство с результатом 10,7 тыс. авто, но ее теснит Honda с 10,1 тыс. ввезенных машин.

В первую пятерку также вошли Volkswagen, Suzuki и BMW. Последняя марка стала единственной в этом списке, кто показал падение, и эксперты прямо связывают это с тем, что многие популярные модели баварского концерна не вписываются в новые требования по мощности для льготной ставки утильсбора.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат/Telegram
Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
06.03.2026 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
