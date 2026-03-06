Названы самые популярные автомобили у россиянок

«СберАвто»: Kia и Hyundai лидируют у россиянок по спросу среди подержанных машин

Специалисты классифайда «СберАвто» изучили предпочтения женщин при покупке машин с пробегом в 2025 году и выяснили, каким брендам они отдают предпочтение.

Абсолютным лидером по спросу стала корейская Kia – на нее пришлось 11% всех покупок. Второе место заняла Hyundai с долей 9%. Интересно, что отечественная Lada, которая ранее возглавляла рейтинг, в прошлом году сместилась на третью позицию (8,5%). Замыкают пятерку лидеров японские Toyota (8%) и Nissan (6%).

Однако если смотреть на ситуацию глобально, по странам-производителям картина иная. Первое место по суммарной доле занимают японские автомобили. Второе – южнокорейские. Далее следуют немецкие, российские и китайские марки.

Помимо лидеров рейтинга, в число наиболее востребованных у женщин моделей с пробегом вошли: Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.

