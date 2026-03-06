#
Нива впервые в истории может получить новый логотип

АВТОВАЗ решил запатентовать новый товарный знак Niva

Внедорожник Нива, выпускаемый без серьезных изменений дизайна десятилетиями, впервые в истории может получить новый фирменный знак. АВТОВАЗ подал заявку в Роспатент на регистрацию нового графического изображения товарного знака Niva.

Главная особенность нового логотипа – его современный минималистичный дизайн. Он выполнен в двухмерном стиле совершенно новым шрифтом, который ранее не использовался для бренда.

Заявка подана сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – 12-му и 28-му. Это означает, что в случае одобрения изображение смогут использовать не только для маркировки самих автомобилей, но и для: запчастей и аксессуаров; игрушек (включая модели на дистанционном управлении); масштабных моделей и конструкторов.

Нива впервые в истории может получить новый логотип

Пока логотип еще не принадлежит компании – заявка находится на стадии рассмотрения. После регистрации изображение станет интеллектуальной собственностью АВТОВАЗа сроком как минимум на 10 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
06.03.2026 
Фото:АВТОВАЗ | ФИПС
