Нива впервые в истории может получить новый логотип

АВТОВАЗ решил запатентовать новый товарный знак Niva

Внедорожник Нива, выпускаемый без серьезных изменений дизайна десятилетиями, впервые в истории может получить новый фирменный знак. АВТОВАЗ подал заявку в Роспатент на регистрацию нового графического изображения товарного знака Niva.

Главная особенность нового логотипа – его современный минималистичный дизайн. Он выполнен в двухмерном стиле совершенно новым шрифтом, который ранее не использовался для бренда.

Заявка подана сразу по двум классам международной классификации товаров и услуг – 12-му и 28-му. Это означает, что в случае одобрения изображение смогут использовать не только для маркировки самих автомобилей, но и для: запчастей и аксессуаров; игрушек (включая модели на дистанционном управлении); масштабных моделей и конструкторов.

Пока логотип еще не принадлежит компании – заявка находится на стадии рассмотрения. После регистрации изображение станет интеллектуальной собственностью АВТОВАЗа сроком как минимум на 10 лет.

